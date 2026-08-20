En el exilio de Leganés se estrenaba el Rayo Vallecano en Liga como local. Lo hacía contra el Alavés y debido a la retirada de la concesión del estadio de Vallecas por parte de la Comunidad de Madrid. Pocos aficionados han viajado hasta la ciudad vecina de la capital para apoyar a los franjirrojos, pero, los que lo han hecho, han mostrado sus quejas ante la gestión del presidente del club, Raúl Martín Presa.

OKDIARIO ha sido testigo de un ambiente de lo más tenso en Butarque contra el propietario del club. De hecho, antes del inicio del partido, varios testimonios iban en la misma dirección: culpar a Presa de lo sucedido. Vaticinan una temporada «muy negra» para el equipo si no juegan pronto en su estadio y cargan contra el presidente, afirmando que «no hay gestión». «¡Presa, vete ya!», señalaban dos aficionados a este medio en las inmediaciones del estadio de Leganés.