El cántico de siempre, pero más fuerte que nunca. El «¡Presa, vete ya!» retumbó en Butarque ante el exilio obligado del Rayo Vallecano a Leganés. Los aficionados que se desplazaron para ver al conjunto franjirrojo en el partido contra el Alavés no dudaron en cargar contra su presidente, Raúl Martín Presa, más que nunca, al responsabilizarle de la situación que está viviendo el club en este inicio de la temporada. Cuando entró en el palco del estadio, la pitada fue brutal, entre gritos de «¡fuera, fuera!».

Todo esto, mientras que los jugadores formaban sobre el césped, levantándose a continuación una ovación hacia ellos. La afición del Rayo no dejó sola al equipo, aunque las peñas y sus ultras no acudieron a Leganés. Unos 5.000 espectadores acudieron a Butarque para animar al equipo en su debut como local esta temporada, pero lejos del estadio de Vallecas. Y los que animaron, no dejaron de cantar contra el presidente rayista durante todo el encuentro.

La Comunidad de Madrid ha retirado la concesión del feudo habitual del equipo al club, de forma que ahora mismo se encuentran sin estadio. Todo, debido a una auditoría realizada por el Gobierno regional, en la que señalan que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Pese a los intentos del club por jugar en él en esta segunda jornada de Liga, no ha sido posible, debido a que siguen sin cumplirse esos requisitos y que el estadio se encuentra en obras para mejorar esas deficiencias.