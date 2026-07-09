Marc Márquez vuelve a su jardín: el ‘káiser’ de Sachsenring ya está aquí

MotoGP llega este fin de semana a Sachsenring, más conocido como el jardín de Marc Márquez. No es Cervera, pero como si lo fuera, porque el piloto español ha ganado un total de nueve veces en la categoría reina. De hecho, sólo ha habido un año de los diez que ha competido en este trazado en el que no se ha subido al primer cajón del podio… fue segundo.

Aquí ha ganado hasta cuando estaba todavía lesionado del brazo en 2021. Entre 2020 y 2022 vivió un auténtico infierno con el brazo derecho, teniendo que pasar por quirófano hasta en cuatro ocasiones por diferentes complicaciones en esa zona o rotura de la placa de titanio. Con todo y con eso, el ilerdense logró imponerse a sus rivales para lograr la victoria en su circuito favorito en 2021.

Volvió en 2023, pero decidió no tomar parte de la carrera del GP de Alemania tras sufrir una nueva caída en el warm up, la quinta del fin de semana. En 2024, ya con Ducati, ha sido el único año que ha competido y no ha ganado. Márquez acabó quinto en la sprint y segundo en la carrera larga. Esa ha sido la única vez que el 93 no ha logrado la victoria en Sachsenring.

Al año siguiente regresó y arrasó. Y esta temporada viene a por más. El káiser llega a Sachsenring dispuesto a seguir recortando puntos al líder del Mundial, Jorge Martín. Salió de Assen, un circuito que siempre le ha costado, a la misma distancia a la que llegó del primer clasificado, 40 puntos. Y ahora viene su carrera favorita del año.

Un circuito hecho a su medida

Marc Márquez quiere marcharse de vacaciones lo más cerca posible de la cabeza. 40 puntos le separan de Jorge Martín, nuevo líder del campeonato tras el GP de Holanda hace unas semanas. Y aquí podría irse por debajo de una carrera de distancia. Sachsenring es un circuito hecho a la medida del nueve veces campeón del mundo, especialista en las curvas a izquierda.

El trazado alemán cuenta con 10 giros a izquierdas y tan sólo tres a derechas, con una longitud total de 3,67 km y una recta de 700 metros. Las condiciones de este circuito casan a la perfección con el estilo de pilotaje del mayor de los hermanos Márquez. Las pruebas están ahí: nueve victorias en MotoGP (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2025), dos en Moto2 (2011 y 2012) y una en 125cc (2010), para un total de 12 triunfos en toda su carrera.