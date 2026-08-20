Un heroico Getafe se acerca a la Conference tras vencer al Partizán en el Coliseum

Un heroico Getafe está más cerca de la Conference League tras vencer al Partizán en el Coliseum por 3-1 en el partido de ida de la eliminatoria previa. Con los goles de Enes Ünal, brutal en su regreso, Andrés García y Johan Mojica (tres fichajes azulones), los de José Bordalás lograron una victoria que les sitúa a un paso de Europa y viajarán a Belgrado con dos tantos de renta. La vuelta, el próximo jueves a las 21:00 horas.

El Getafe, en su intento por volver a disputar una competición europea seis años después, comenzó adelantándose a los nueve minutos con el gol de Ünal que abría la lata. El turco ha vuelto en un gran estado de forma y el Coliseum ya está encantado con el delantero que ya fue su ídolo en el pasado. Mojica le envió un centro con música desde la izquierda y el ’19’ se abrió hueco para rematar a la red.

Sin embargo, un Partizán que apenas mostraba intención de atacar empató antes del descanso con el tanto de Demba Seck en el 43′, batiendo a un David Soria que pudo hacer más en el disparo. No fue la única mala noticia que recibió el Getafe, ya que Abqar, que acabó la primera parte amonestado, era expulsado por doble tarjeta amarilla en el 68′.

A los azulones le esperaban más de 20 minutos de sufrimiento, pero Bordalás convirtió esa desventaja en un arranque de heroicidad. Fue Ünal quien arrastró a varios defensas con un jugadón dentro del área en el que terminó pasándosela a Martín Satriano, que se inventó un pase de tacón para que Andrés García, lateral derecho cedido por el Aston Villa, la empujase.

El Getafe volvía a ponerse por delante, pero no se conformó y fue a por más. Fue el otro lateral, Mojica, quien sentenció en el 90′ y mandó a los suyos con un buen colchón a Serbia. El del colombiano fue un verdadero golazo. Nuevamente a pase de Satriano, el fichaje azulón empaló con la zurda desde la frontal y la clavó en el palo largo de la portería del Partizán. El Coliseum enloquecía y se veía ya equipo de Conference.