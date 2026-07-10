Marc Márquez vuela en su jardín

El GP de Alemania de MotoGP ha empezado según lo esperado, con Marc Márquez dominando en su jardín de Sachsenring. Sin forzar en exceso, y gestionando su físico, el de Cervera ha marcado el mejor tiempo en la práctica del viernes con un registro de 1:19.394, por delante de la Aprilia de Raúl Fernández y la Ducati de Di Giannantonio.

Después de una FP1 en la que cedió el protagonismo a Raúl Fernández por apenas 51 milésimas, pese a sufrir una caída el de Cervera sin consecuencias en los primeros minutos, el vigente campeón dio un paso adelante en la sesión vespertina para dejar claro que vuelve a partir como el gran favorito en un circuito donde ha construido buena parte de su leyenda.

Márquez fue creciendo conforme avanzó la sesión. Tras mantenerse siempre entre los más rápidos, protagonizó un intenso intercambio de lideratos en el tramo final con Fabio Di Giannantonio, Jack Miller y Marco Bezzecchi, hasta que asestó el golpe definitivo con una última vuelta de 1:19.394, aventajando en 166 milésimas a Raúl Fernández y en 280 a Di Giannantonio.

El madrileño volvió a firmar una actuación sobresaliente y confirmó las buenas sensaciones que ya había mostrado por la mañana, cuando fue el más rápido. Fernández se mantuvo durante toda la jornada entre las referencias del trazado alemán y cerró el viernes con la segunda mejor marca, mientras que Di Giannantonio volvió a demostrar su gran momento de forma al concluir tercero.

También brilló Álex Márquez, cuarto a 337 milésimas del registro de su hermano tras llegar incluso a situarse segundo en distintos momentos del entrenamiento, mientras que Marco Bezzecchi terminó quinto a 446 milésimas después de haber liderado buena parte de la sesión y confirmar que las molestias físicas tras su caída en Assen no le impiden seguir siendo competitivo.

Más dificultades encontró su compañero Jorge Martín. El actual líder del Mundial no encontró el ritmo de los mejores, aunque logró asegurar con solvencia su presencia directa en la Q2 al finalizar dentro del top-10, al igual que Pedro Acosta, que también selló el pase pese a un entrenamiento condicionado por un incidente con Franco Morbidelli, investigado por Dirección de Carrera tras entorpecer la vuelta rápida del murciano.

La lucha por las diez plazas directas para la Q2 se resolvió sin grandes sobresaltos, aunque sí con una caída de Enea Bastianini en el último minuto que provocó banderas amarillas y perjudicó el último intento de varios pilotos. Junto a Marc Márquez, Fernández, Di Giannantonio y Álex Márquez se metieron en esa Q2 el australiano Jack Miller, el japonés Ai Ogura, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Pedro Acosta y Franco Morbidelli. La gran sorpresa fue ver a Francesco Pecco Bagnaia en la decimotercera plaza.