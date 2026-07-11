Cuánto dinero reparte Wimbledon 2026: todas las cifras

Este domingo 12 de julio es uno de esos días marcados en el calendario de los aficionados al tenis. Wimbledon, uno de los torneos de Grand Slam más prestigiosos y con mayor tradición, celebra su gran final en un duelo que promete emociones fuertes. En la pista central del All England Club, Jannik Sinner y Alexander Zverev lucharán por conquistar el título y escribir su nombre en la historia del campeonato. Además del prestigio que supone levantar el trofeo en Londres, ambos tenistas también pelearán por hacerse con el importante premio económico que reparte una de las competiciones más importantes del circuito.

El camino de Jannik Sinner hasta la final ha vuelto a demostrar por qué llega como vigente campeón y número uno del mundo. El italiano fue superando con solvencia las primeras rondas y elevó aún más su nivel en los cruces decisivos. En cuartos de final dejó atrás a Ben Shelton y, en semifinales, firmó una actuación sobresaliente para imponerse con autoridad a Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6-4, sellando así su segunda final consecutiva en Wimbledon.

Por su parte, Alexander Zverev ha protagonizado un torneo muy sólido para alcanzar la primera final de Wimbledon de su carrera. El alemán fue creciendo con el paso de las rondas hasta plantarse en semifinales, donde no dio opciones al británico Arthur Fery. Con un triunfo por 7-6(0), 6-2 y 6-4, Zverev certificó su billete para la lucha por el título y buscará conquistar el trofeo londinense tras convertirse en el primer alemán en disputar la final masculina del torneo desde Boris Becker en 1995.

Cuánto dinero se lleva el campeón de Wimbledon 2026

Como viene siendo habitual, los torneos de tenis reparten importantes premios económicos, pero cuando se trata de un Grand Slam las cifras alcanzan otro nivel. En Wimbledon 2026, el campeón del cuadro individual masculino se embolsará 4,22 millones de euros, además del prestigio que supone conquistar el torneo más emblemático sobre hierba. El finalista tampoco se marchará con las manos vacías, ya que recibirá 2,83 millones de euros por alcanzar el último partido del campeonato.

Los premios también son muy elevados para los jugadores que se quedan a las puertas de la final. Los semifinalistas percibirán 1,42 millones de euros, mientras que los tenistas que caigan en cuartos de final ingresarán 755 mil euros por su actuación en el All England Club.

Cuánto dinero reparte Wimbledon 2026 por ronda

El reparto económico de Wimbledon 2026 premia a todos los jugadores del cuadro final, incluso a aquellos que caen eliminados en su debut. Los tenistas que pierdan en primera ronda recibirán 198.390 euros, la misma cantidad que figura para la segunda ronda en la tabla facilitada. Por su parte, alcanzar la tercera y la cuarta ronda está recompensado con 472.370 euros.

A partir de ahí, las cantidades aumentan de forma considerable. Los jugadores que lleguen a cuartos de final cobrarán 755 mil euros, mientras que los semifinalistas se asegurarán 1,42 millones de euros. El subcampeón percibirá 2,83 millones de euros y el campeón levantará el trofeo junto a un premio de 4,22 millones.

Premios de Wimbledon 2026 por ronda