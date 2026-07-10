Sinner somete a un batallador Djokovic y alcanza la final en Wimbledon

La bola de Djokovic no entra y en ese momento, las raquetas van al suelo. Cuesta dilucidar al vencedor. Los rostros de Sinner y Djokovic sonríen a su encuentro en la red y la Centre Court le dedica una ovación al serbio, que ha podido disputar su último partido en Wimbledon. Enfila primero el túnel de vestuarios y ahí sí, se identifica el orden. Sinner ha vencido y accede a su segunda final consecutiva en el All England Lawn Tennis Club y se enfrentará a Zverev. Djokovic se despide entre vítores después de firmar otro ejercicio contrario al tiempo. A sus casi 40 años sigue pasando una bola más. Siempre una bola más.

«Ha sido una buena paliza. No he sido lo suficientemente perfecto. Me gustaría volver», dijo Djokovic, que deja abierta la puerta a disputar otra edición de Wimbledon. Sinner se cobra la venganza del Open de Australia, cuando el serbio se llevó un duelo épico en semifinales. «Siempre disputamos partidos muy duros. Él me ganó en Australia y he hecho unos cuantos reajustes. En hierba siempre es complicado. Novak venía de un partido muy complicado contra Aliassime. He sacado muy bien ante el mejor restador que hemos tenido. Estoy muy contento», expresó.

Djokovic fue al límite, extralimitó sus capacidades físicas y tenísticas, que ya son potentes por naturaleza. Se impuso Sinner que disputó su mejor partido en lo que va de Wimbledon. En la final se enfrentará la versión renovada de Zverev. El alemán vuelve a posarse en el segundo nivel del ranking mundial, su mejor puesto de siempre. Se lo quita a Carlos Alcaraz, quien lleva sin competir desde mediados de abril por su lesión en la muñeca. La recuperación avanza por el buen camino y ya se encuentra en su fase final. El murciano se ejercita con raqueta y poco a poco simula el golpeo de derechas. Su pausa la ha aprovechado Zverev para conquistar su primer Grand Slam y alcanzar su primera final en Wimbledon.

Es Zverev un tenista encorsetado por las circunstancias y las generaciones. Le ha tocado convivir con el Big Three primero -Nadal, Federer y Djokovic- y la irrupción de Alcaraz y Sinner después. Desesperaría a cualquiera. Por eso ha vivido en tensión, porque su tenis ha imaginado unos objetivos que la realidad le ha negado hasta este curso. Había ganado todo tipo de títulos, entre ellos un oro olímpico, pero se le resistía un Grand Slam —había claudicado en las tres finales que ha disputado— y su carrera opositaba a ser la del mejor tenista de la historia sin un gran título en su vitrina. Hasta que se liberó en Roland Garros y redobla la apuesta en Wimbledon. ¿Se ha destapado?