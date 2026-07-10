Zverev alcanza la final en Wimbledon y ya supera a Alcaraz al arrebatarle el número dos del mundo

La foto capta a Zverev como un tenista renovado, como el mayor beneficiado de la lesión de Alcaraz. En ausencia del murciano, se agigantó en París para conquistar Roland Garros y reproduce su nueva versión en Londres, donde ha alcanzado su primera final en Wimbledon. Se posa en la pelea por el título tras despertar del sueño a un Fery (7-6, 6-2, 6-4) que ha llegado como un soplo de aire para el decadente tenis británico. Victoria doble, pues le permite adelantar a Alcaraz en el ranking ATP y situarse en el segundo escalón, únicamente por detrás de Sinner.