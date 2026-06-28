Alcaraz ilusiona: ya golpea con la derecha y está más cerca de volver

Alcaraz se abre paso entre la incertidumbre. Sigue de baja desde que el pasado 14 de abril se lesionara la muñeca derecha. Se retiró del Godó y desde entonces, fundido a negro. No ha vuelto a disputar partido alguno. Ni sobre tierra batida ni en la gira de hierba. Se reclutó en Murcia entregado a la recuperación. La lesión, de esas que ponen temporadas en jaque, obligó a ser cauto. Se han seguido los plazos y ahora, tras ejercitarse hace días solo golpeando con el brazo izquierdo, ya lo hace con el derecho.

Alcaraz lleva semanas sometiéndose a revisiones periódicas con el doctor de la Real Federación Española de Tenis, Ángel Ruiz-Cotorro. Las más recientes han sido satisfactorias, pues la muñeca derecha ya está apta para volver al ruedo. Algo que hasta ahora no había podido implantar en sus entrenamientos. La última resonancia le ha dado el visto bueno para ello. Su recuperación entra en la etapa final, ergo, su regreso cada vez es más cercano.

La lesión exacta de Carlos Alcaraz no se conoce. Se trata de una tenosinovitis de De Quervain, nombre técnico de la dolencia que afecta al número 2 del circuito ATP, podría hacerle perder la temporada y hasta obligarle a cambiar la técnica de golpe. Es la inflamación de la vaina sinovial que recubre un tendón, en este caso el del dedo pulgar de la muñeca dañada, y que causa dolor, rigidez y limitación funcional.

Es una dolencia común en los tenistas y que se da habitualmente por sobrecarga al repetirse constantemente el mismo movimiento. Alcaraz no tiene fecha de vuelta. Los diagnósticos más optimistas miran al US Open, el último Grand Slam del curso, y algún torneo de menor relevancia como el ATP 500 de Washington que sirva de preparación. Ese sería el mejor de los casos. Pensamientos nada descartables tras comprobar que la derecha de Alcaraz ya tiene pulso.