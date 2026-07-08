Así quedan las semifinales de Wimbledon 2026: Sinner-Djokovic y Zverev-Fray

La Catedral del Tenis ya tiene sus duelos de semifinales cerrados. Ambos partidos se disputarán este viernes 10 de julio. Jannik Sinner y Novak Djokovic se verán las caras a las 14:30 horas (una menos en las Islas Canarias). Después, Arthur Fery y Alexander Zverev enfrentarán en el segundo turno de la tarde.

Novak Djokovic no fallo en su cita con las semifinales de Wimbledon. El serbio ha logrado igualar el récord de Rafa Nadal y Roger Federer, después de llegar a la 15ª semifinal de un mismo Grand Slam. El veterano tendrá que reponer fuerzas después de un duro y largo partido frente a Félix Auger-Aliassime.

Jannik Sinner tampoco se queda atrás. El número uno del mundo consiguió el pase a la que será su décima semifinal de un Grand Slam, algo que en este siglo solo ha estado al alcance de Roger Federer, Novak Djokovic, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. El italiano se ha impuesto a Jan-Lennard Struff sin demasiadas complicaciones (7-5, 7-6(4) y 6-3).

Alexander Zverev parte como favorito en el segundo turno de la tarde. El segundo cabeza de serie del torneo viene de vencer con autoridad a Taylor Fritz, uno de sus talones de Aquiles. Sin embargo, Arthur Fery podría exprimir al máximo el factor local y dar la sorpresa.

Semifinales femeninas y dobles

Los cruces femeninos se disputarán en la Pista central este jueves 9 de julio a partir de las 14:30 horas (una menos en las Islas Canarias). El primer enfrentamiento será entre Karolína Muchová y Coco Gauff. En el segundo turno de la tarde se verán las caras Marta Kostyuk y Linda Nosková.

La antesala de la final de los dobles masculinos se jugará este jueves 9 de julio. El primer duelo será entre Mate Pavić-Marcelo Arévalo y Tim Pütz-Kevin Krawietz. Después se jugará el Henry Patten-Harri Heliövaara contra Aleksandar Kovacevic-Thanasi Kokkinakis. Respecto a los dobles femeninos, solo está confirmado el cruce de Liang En-shuo-Shuko Aoyama contra Gabriela Dabrowski-Luisa Stefani. El otro cruce de las semifinales aún tiene un partido de cuartos pendiente.