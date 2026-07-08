Djokovic es imperecedero en Wimbledon: se lleva un maratón ante Aliassime y se cita con Sinner en semifinales

El reloj roza la medianoche y señala las cinco horas y quince minutos en Londres. Tarde para muchos, no para un serbio casi cuarentón que está para lo que le echen. Djokovic alza los brazos y saca los prohibidos. Baila sobre el césped de la Centre Court y sonríe. Es feliz. Tiene motivos para ello. Ha derrotado (7-6, 3-6, 6-3, 6-7 y 7-6) a Aliassime, catorce años menor, y alcanza así sus octavas semifinales consecutivas en Wimbledon, que al mismo tiempo son sus 15ª en el All England Lawn Tennis Club. Ahí, en la antesala a la final, se cita con Sinner. Otro desafío al paso del tiempo.

«He ganado el partido con una raqueta, mucho corazón y gestionando los nervios y la tensión que se siente en estos partidos. Estos son los momentos por los que sigo jugando al tenis. Ojalá hubiese sido la final, porque no sé cómo sentiré el cuerpo mañana, pero estoy feliz por haber ganado. Es otra semifinal más. Miraré a los números al acabar mi carrera. Ahora, tengo que recuperarme para jugar contra el mejor tenista del mundo en unos días. Menos que mis hijos no me hicieron caso cuando les dije que se fueran a dormir, porque he jugado uno de mis mejores partidos en Wimbledon», aseguró Djokovic.

El serbio iguala a los dos titanes de este deporte. A Rafa Nadal y Roger Federer. Los tres han alcanzado las semifinales de un mismo Grand Slam, en 15 ocasiones. Y cada uno en un torneo diferente. El español en Roland Garros; el suizo en el Open de Australia; y el balcánico en Wimbledon. Lo consigue a sus 39 años y 38 días, siendo el segundo tenista más longevo de la historia en hacerlo en Wimbledon. Solo por detrás de Ken Rosewall, que alcanzó las semifinales en 1974 a los 39 años y 234 días. Estas son las 55ª semifinales de Djokovic en un Grand Slam.

Djokovic acepta el reto de Sinner

Su rival por un puesto en la final es Jannik Sinner, el número uno del mundo que también bate récords. Pasado y presente convergieron este martes en la Centre Court del All England Lawn Tennis Club. Porque Sinner venció (7-5, 7-6(4) y 6-3) a Struff, con supervivencia a las condiciones climatológicas que tanto le merman, y alcanzó las semifinales en Wimbledon. Su décima presencia en la antesala de la final de un Grand Slam. Algo únicamente al alcance de Federer, Djokovic, Nadal y Alcaraz en lo que va de siglo. El selecto club ahora cuenta con un integrante más.