Djokovic también es el más grande en Wimbledon: tumba a Safiullin y rompe el récord histórico de Federer

Saluda Djokovic a una Centre Court entregada. «¡Novak, Novak!». Esta vez no hay pasos de baile ni gestos a sus familiares. El protocolo del triunfo sigue el camino de la felicidad serena, la propia de cuando Wimbledon entra en su fase definitoria. El serbio alcanza los cuartos de final por octavo año consecutivo con un tenis que ha ido de más a menos a lo largo del torneo. Es decir, está con la flecha hacia arriba, traducido al idioma generación Z. Ha derrotado a Safiullin (7-6, 6-3, 3-6, 6-3) en casi tres horas y media y se posa a tres pasos del título.

Por el camino derriba también otro muro, pues ya es el tenista masculino con más victorias en la historia de Wimbledon. Suma 106, una más que Federer, a quien está a una corona de igualar sus ocho conquistas en el All England Lawn Tennis Club. «Sobrevivir para prosperar. Así es como me siento. Esperemos que la parte de prosperar llegue pronto», dice entre risas antes de desvelar que activó el plan de acortar la duración de los puntos para solventar la dificultad que sufría desde el fondo de la pista. «Hoy fue uno de esos días en los que no quería alargar los peloteos. Así que tuve que variar el juego. A ratos funcionó, a ratos no», dijo a pie de pista.