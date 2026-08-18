Rafa Jódar se desata en Cincinnati: bate a Tabilo y se queda a 654 puntos de batir un récord de más de 40 años

Con el revés fallido de Tabilo, explosión de Jódar. «¡VAMOS!», brama al cielo de Cincinnati mientras da un puñetazo al aire. Ha vuelto a derrotar (6-2, 6-1) al chileno por segunda vez en 16 días, esta vez por aplastamiento, y ya se cita con Cobolli en octavos de final. Jódar camina desatado por Cincinnati y ya está a 654 puntos de entrar en el top 10, un subidón que le convertiría en el tenista que más rápido ha dado el salto a las diez mejores raquetas desde su incursión en la élite. Boris Becker lo consiguió en 210 días, el español puede hacerlo en 140. Palabras mayores.

Jódar ganó el 74 % de los puntos con su saque y el 53 % al resto, lo que le permitió romper cinco de los ocho juegos de servicio de Tabilo. El español logró su primer break en el primer juego del partido, una declaración de intenciones 48 horas después de un duelo muy exigente contra el canadiense Denis Shapovalov, en el que no se le acabó de ver bien físicamente.

Pero a sus 19 años, Jódar estaba totalmente recuperado y terminó el partido con 26 golpes ganadores por 17 errores no forzados, una de sus actuaciones más limpias. Tabilo, por el contrario, terminó con solo 9 ganadores por 27 errores no forzados. Jódar convirtió cinco de las once ocasiones de break de las que dispuso, y salvó las dos que afrontó.

Tras esa primera rotura, el español volvió a romper en el quinto juego para ponerse con 4-1 al saque, en un primer set que acabaría cerrando con 6-2. En el segundo, con Tabilo visiblemente frustrado y desmoralizado, Jódar encadenó breaks en el tercer, quinto y séptimo juegos de la manga, para llevarse el partido al resto.

«Ese partido contra Denis Shapovalov me dio mucha confianza. Me llevó al límite y trabajé muy duro para ganarlo. Pero todos los partidos son difíciles. Que el resultado contra Tabilo pueda parecer un poco más cómodo no significa que el partido haya sido más fácil», aseguró Jódar tras su clasificación. En la próxima ronda, Jódar se enfrentará a Cobolli, actual número 10 del mundo, justo por encima suyo en el ranking ATP.