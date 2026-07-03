Nadie gana más que Djokovic en Wimbledon: tumba a Rinderknech y atrapa el récord histórico de Federer

Let’s call me Roger. Cae el sol en Londres y con él otro récord. ¿De quién?, se preguntarán. ¿Quién lo ha conseguido? Será la siguiente cuestión. De Federer y Djokovic, el rey y el príncipe en Wimbledon. Nadie suma más entorchados que el suizo (8). De hecho, solo el serbio, con uno menos (7), se acerca a su registro. Sin embargo, le ha atrapado en el histórico de triunfos. Con el de Rinderknech (5-7, 4-6, 6-1, 6-7) ya son 105 sus triunfos en el pasto inglés, los mismos que Federer. Ya nadie ha ganado más partidos en Wimbledon. Solo Navratilova (120), en el cuadro femenino.

Con 39 años y 51 días, el cuarto hombre en la Era Abierta en alcanzar los octavos de final de Wimbledon con 39 años o más, después de Pancho González (1969), Ken Rosewall (1974 y 1975) y Federer (2021) sacó adelante un partido que se le atascó a partir de la tercera manga. Dio la sensación de que Rinderknech emergía. Se situó con 5-0 y Djokovic evitó el rosco y maquilló la pérdida de la manga con 6-1. Después, sacó adelante el partido a pesar de la mejoría del francés. Tuvo el parcial en la mano Rinderknech con ventaja en el tie break pero emergió el serbio para evitar que el choque se alargara a un quinto y su triunfo peligrara.

«Fue muy difícil restar hoy porque estaba colocando la pelota en los puntos exactos con mucha precisión, sobre todo en el tercer y cuarto juego. No me dio mucho ritmo. Variaba el ritmo. Sin duda, era consciente del reto que Arthur representa para mí hoy. Por eso, en la cancha, tal vez no me sentí del todo fluido. No tuve la misma fluidez que contra Tsitsipas en el partido anterior, porque hoy me enfrentaba a Arthur por primera vez. Lo estuve observando jugar. Sabía que estaba en buena forma. Creo que eso me puso un poco más nervioso durante el partido», inició el serbio.

«Sin duda, me siento mejor y más fresco. Tengo más energía después de tres partidos que en Roland Garros», avisa el serbio. «Es normal y lógico esperarlo, considerando la diferencia en la superficie, la exigencia física de los puntos y el esfuerzo que requiere cada golpe con efecto en tierra batida; aquí es bastante diferente. Eso no significa que no esté gastando energía en la cancha. Claro que sí. Y cuanto más avance en el torneo, obviamente menos fresco estaré físicamente, pero intento mantenerme en óptimas condiciones. Como dije, no tengo problemas importantes. Me siento bien», añadió.