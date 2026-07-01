Djokovic ya está aquí: atropella a Tsitsipas y crece en Wimbledon

Basta ya de sorpresas, aquí está el rey Djokovic. ¿Dudas? ¿Quién dijo dudas? El serbio despejó la incertidumbre de su debut con un atropello (6-3, 6-4, 6-2) a un Tsitsipas todavía en búsqueda de su mejor versión, o de una que se acerque a ella al menos. Tendrá que continuar la exploración en otro sitio porque en la Centre Court manda el bobby Novak. Suma siete entorchados y 104 victorias. Solo uno por detrás, en ambos registros, de Roger Federer, el ganador de ganadores en Wimbledon.

Persigue al suizo y su legado, el propio, el que busca estirar hasta los 25 Grand Slams. Inalcanzable para cualquier raqueta. La de Tsitsipas no ofreció resistencia alguna, como tampoco lo había hecho en los once enfrentamientos anteriores. En todos ellos se había impuesto Djokovic. ¿Sería diferente en este? No estaba escrito así en los libros del serbio, que no claudica ante el griego desde 2019. Siete años de sometimiento.

En tercera ronda se enfrentará a Rinderknech, especialista en hierba. Vienen curvas. «Me gusta el término vintage, es bueno; me trae de vuelta a los viejos tiempos. Estoy muy contento y disfruto cuando juego así. En el tercer set hice uno de mis mejores juegos al resto en mucho tiempo, con menos tensión en la cabeza. Está bien haber jugado otro partido de Wimbledon bajo techo; espero que el siguiente sea con el techo abierto», dijo Djokovic.

Tsitsipas reconoció estar lejos del nivel de Djokovic y Novak dio su opinión. «Creo que nunca nos habíamos enfrentado en hierba. Era la primera vez. No está en su mejor forma, como cuando estaba entre los cinco mejores del mundo y jugaba finales de Grand Slam. Así es el tenis. Cuando juegas al más alto nivel, si no tienes confianza, empiezas a pensar demasiado en los golpes y no te sientes cómodo ejecutando los golpes correctos en el momento justo. Hoy subí mi nivel y probablemente él no jugó tan bien como puede», finalizó el serbio.