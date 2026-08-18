Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el GP de Holanda del Mundial de Fórmula 1 2026 El GP de Holanda es la segunda jornada del Mundial de F1 2026 y se correrá en el Circuito de Zandvoort Kimi Antonelli es el líder de la clasificación de pilotos del Mundial de Fórmula 1 2026

El Mundial de Fórmula 1 2026 regresa tras un mes de vacaciones y lo hace con un trepidante GP de Holanda en el que Kimi Antonelli, líder de la clasificación de pilotos, buscará una victoria para seguirse acercándose a su primer título. Eso sí, no lo tendrá nada fácil el italiano, ya que en el Circuito de Zandvoort se topará con los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, pero tampoco habrá que olvidarse de su compañero George Russell. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra este fin de semana.

Horarios del GP de Holanda: a qué hora es la carrera de Fórmula 1

El GP de Holanda, correspondiente a la decimosegunda jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se disputará en el Circuito de Zandvoort. Los pilotos vuelven a ponerse el mono y a subirse a sus monoplazas un mes después de haber corrido en Hungría, donde Lando Norris se llevó la victoria. Ahora, tras las vacaciones de verano, tienen un fin de semana intenso, ya que habrá carrera al sprint.

Viernes 21 de agosto

Todo comenzará el viernes 21 de agosto en el Circuito de Zandvoort con la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Holanda. Posteriormente llegará el momento de la verdad para todos los pilotos, ya que se celebrará la clasificación para la carrera al sprint. Allí los Fernando Alonso, Carlos Sainz y compañía buscarán firmar un buen tiempo para salir de la mejor manera al día siguiente en la prueba.

Entrenamientos libres 1: 12:30 – 13:30 horas.

Clasificación de la carrera al sprint: 16:30 – 17:14 horas.

Sábado 22 de agosto

El sábado 22 de agosto se presenta como un día apasionante, ya que desde el principio todo será competir en el Circuito de Zandvoort. En primer lugar los pilotos pelearán en la carrera al sprint por sumar puntos para la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026, pero un rato después llegará la lucha por la pole en la clasificación del GP de Holanda, por lo que se espera ver una buena pelea entre Kimi Antonelli, George Russell, Leclerc, Hamilton y compañía.

Carrera al sprint: 12:00 – 13:00 horas

Clasificación del GP de Holanda: 16:00 – 17:00 horas.

Domingo 23 de agosto

El colofón final en el GP de Holanda se vivirá el domingo 23 de agosto cuando el Circuito de Zandvoort acoja la gran carrera de la decimosegunda jornada del Mundial de Fórmula 1 2026. Ese día ya no hay margen de error y todos buscarán coronarse en este Gran Premio que comenzará a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tendrán que dar un total de 72 vueltas.

GP de Holanda: 15:00 horas (72 vueltas).

Dónde ver gratis el GP de Holanda de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

Dazn es el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España todo lo que suceda durante el Mundial de Fórmula 1 2026. Esto se traduce en que los entrenamientos libres, la carrera al sprint, las clasificaciones y el GP de Holanda se podrá ver por televisión en directo a través del canal Dazn F1 que está en diferentes plataformas de pago, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV. A esto habría que añadir que se podrá seguir en streaming y en vivo online por la aplicación de Dazn, que se puede descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs y así ver todo lo que ocurra en el Circuito de Zandvoort.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO, como es habitual, te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda durante este fin de semana en el Mundial de Fórmula 1 2026. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de la clasificación, la carrera al sprint y el GP de Holanda. Iremos publicando las crónicas de cada prueba cuando terminen y también estaremos prestando especial atención a todas las reacciones que nos lleguen desde el Circuito de Zandvoort y, obviamente, fijándonos sobre todo en Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de Holanda de F1

Además, todos los amantes de este deporte y seguidores de Fernando Alonso y Carlos Sainz que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el GP de Holanda del Mundial de Fórmula 1 2026 tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Circuito de Zandvoort para contar todo lo que esté sucediendo sobre el trazado holandés.

Circuito del GP de Holanda de F1

El Circuito de Zandvoort, situado entre la ciudad del mismo nombre y Harlem, será el escenario donde se correrá la decimosegunda jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que es este GP de Holanda. El primer Gran Premio que se celebró en este mítico trazado fue en 1952. El recorrido es de 4,259 kilómetros, tiene un total de 14 curvas y los pilotos tienen que dar 72 vueltas. La vuelta rápida allí la consiguió Lewis Hamilton en el año 2021 cuando fue capaz de parar el cronómetro en 1:11:097.