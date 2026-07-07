Sinner afina en Wimbledon y consigue un récord de otro siglo

Pasado y presente convergieron este martes en la Centre Court del All England Lawn Tennis Club. Porque Sinner venció (7-5, 7-6(4) y 6-3) a Struff, con supervivencia a las condiciones climatológicas que tanto le merman, y alcanzó las semifinales en Wimbledon. Su décima presencia en la antesala de la final de un Grand Slam. Algo únicamente al alcance de Federer, Djokovic, Nadal y Alcaraz en lo que va de siglo. El selecto club ahora cuenta con un integrante más.