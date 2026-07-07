Tenis: Wimbledon 2026

Sinner afina en Wimbledon y consigue un récord de otro siglo

El italiano se posa en semifinales tras vencer a Struff, sus décimas de Grand Slam antes de los 25 años

En lo que va de siglo, únicamente lo han conseguido Federer, Nadal, Djokovic y Alcaraz

Sinner Wimbledon
Sinner celebra su victoria en Wimbledon. (Getty)

Pasado y presente convergieron este martes en la Centre Court del All England Lawn Tennis Club. Porque Sinner venció (7-5, 7-6(4) y 6-3) a Struff, con supervivencia a las condiciones climatológicas que tanto le merman, y alcanzó las semifinales en Wimbledon. Su décima presencia en la antesala de la final de un Grand Slam. Algo únicamente al alcance de Federer, Djokovic, Nadal y Alcaraz en lo que va de siglo. El selecto club ahora cuenta con un integrante más.

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