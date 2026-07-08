Cuándo es la final de Wimbledon: qué día se juega y a qué hora empieza

Wimbledon encara su recta final después de diez días de competición en las instalaciones del All England Lawn Tennis and Croquet Club. El tercer Grand Slam del calendario tenístico se encuentra en las últimas rondas masculinas y femeninas, en las que tanto la hierba londinense como el físico de los tenistas empiezan a pagar el desgaste de las horas en pista. Esto último lo ejemplifica a la perfección Novak Djokovic. El serbio superó en cuartos de final a Felix Auger-Aliassime en un duelo maratoniano que se fue por encima de las cinco horas de juego.

El 24 veces campeón de Gran Slam tendrá que sobreponerse a este esfuerzo si quiere plantar batalla a Jannik Sinner en un esperado duelo de semifinales. El italiano, campeón defensor en Wimbledon, llega con sed de venganza después de que Djokovic le derrotara en la semifinal del Open de Australia.

Si repite la gesta que ya completó en Melbourne Park, el serbio no tendría doblar su apuesta y vencer al otro gran ‘coco’ del circuito, Carlos Alcaraz. El tenista de El Palmar sigue recuperándose de la lesión de muñeca que le ha privado de disputar Roland Garros y Wimbledon. En el torneo londinense acumulaba tres finales consecutivas, venciendo en las dos primeras ante Novak Djokovic y cayendo en la pasada frente a Jannik Sinner.

Qué día es la final de Wimbledon 2026

El torneo de Wimbledon sigue restando días hasta la disputa de la gran final masculina. El duelo por el título femenino se librará el sábado 11 de julio en la Pista Central. Una final que no disputarán ni Iga Swiatek, vigente campeona, ni Aryna Sabalenka, número uno del ranking WTA. El trofeo de Wimbledon tendrá nueva ganadora este sábado, mientras que el jueves conoceremos las finalistas, que saldrán de los duelos de semifinales entre Coco Gauff y Karolina Muchova y Marta Kostyuk y Linda Noskova.

La final masculina se jugará un día después, el domingo 12 de julio. El primer finalista saldrá de la esperada semifinal entre Jannik Sinner y Novak Djokovic. El italiano defiende la corona en terreno londinense, mientras que el tenista más laureado de la historia persigue el Grand Slam número 25 para poner el broche a su carrera. Por la parte baja del cuadro, Alexander Zverev ha alcanzado por primera vez en su carrera las rondas finales de Wimbledon. Reforzado tras su triunfo en Roland Garros, donde estrenó su palmarés de Grand Slam, aspira a medirse con Sinner o Djokovic en la gran final.

Horario de la final de Wimbledon 2026

Wimbledon repite el horario de sus finales individuales en la edición de 2026. Tanto la final femenina del sábado, como la masculina del domingo, se disputan a las 16:00 horas de Londres. Por tanto, en la España peninsular iniciarán a las 17:00 horas. En esta ocasión, nuestro país no contará contará con un representante en el partido por el título masculino.

Carlos Alcaraz, ganador en 2023 y 2024 y finalista el pasado año, no ha podido participar por lesión. Se espera que el murciano regrese para la gira estadounidense y asiática de pista dura, como preparación para la disputa de un US Open en el que defiende título. Pero antes del cuarto y último Gran Slam del año, Wimbledon aún debe coronar a sus ganadores de 2026.