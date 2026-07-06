Sabalenka toca fondo: «Ahora sólo quiero emborracharme del todo»

Naomi Osaka deja Wimbledon sin la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, a la que venció por 6-2 y 7-6 (2) en octavos de final, su mejor resultado hasta ahora en el All England Club. La nipona, que había perdido con la bielorrusa en los cinco últimos partidos que habían disputado, tres de ellos este año, y que solo la había podido vencer en el primero que jugaron, en el Abierto de Estados Unidos del 2018, tardó una hora y media en acentuar el maleficio de su rival con el Grand Slam de Londres.

Sabalenka, claramente superada por Osaka, nunca ha sido capaz de llegar a la final de Wimbledon. Tiene cuatro Grand Slam, dos en Australia y dos en Estados Unidos, y una final en Roland Garros. Pero su techo en la hierba londinense está en las semifinales que alcanzó tres veces. En esta ocasión, ni siquiera jugará en la segunda semana aunque la eliminación el sábado de la kazaja Elena Rybakina, la dos del mundo, no pone en peligro el primer lugar en la clasificación mundial para Sabalenka, algo que no le preocupa en este momento.

Está claro que la bielorrusa atraviesa un bache importante en cuanto a juego y resultados, de ahí sus declaraciones en la rueda de prensa posterior a la derrota contra Osaka, en las que viene a decir que necesita dejar de pensar un tiempo en el tenis para volver a recuperar su mejor nivel. «Ahora mismo soy la número 1 del mundo. En cuanto a nivel, hoy no lo era. Ayer sí. Siento que, ya saben, ni siquiera quiero pensar en el ranking ahora mismo. Solo quiero irme, emborracharme del todo, olvidarme del tenis e intentar ponerme en mejor forma», dijo.

Sabalenka habla claro

«Obviamente no estoy contenta con mi juego, pero sí, me superó. Sentí que su nivel era increíble. Hice mi mejor esfuerzo. Bueno, lamentablemente no este año. No jugué a mi mejor nivel, y ella probablemente sí. A veces pasa, a veces puedes salir a la pista, darlo todo y aun así perder el partido. Obviamente, no estoy nada contenta. Enhorabuena a Naomi, le deseo lo mejor», añadió Sabalenka sobre su rival».

Y fue más allá: «Creo que si hubiera podido jugar un poco mejor, me habría sentido muy mal hoy, además ella estaba en su mejor momento. Con cada partido que jugábamos, yo me sentía peor, ella mejor. Ella simplemente buscaba sus golpes con libertad, yo no. Creo que sí, tal vez la próxima vez debería cambiar algo en la preparación, o mi estrategia debería ser un poco diferente a la de este partido. Sinceramente, siento que hice todo lo que pude con lo que tenía hoy, y ella consiguió la victoria».

La tenista no esconde que es un mal momento para ella, pero espera revertirlo: «Solo que sepáis que puedo manejarme mucho mejor que el año pasado. Obviamente, chicos, si esperaban algo realmente divertido, no va a suceder. Probablemente solo habrá respuestas cortas. Este año la cagué. El año que viene intentaré hacerlo mejor. Hoy no puedo estar satisfecha con nada, pero debo decir que hubo un par de momentos en los que estuve a punto de perder los papeles por completo. Pero fui respetuosa y me comporté bastante bien.