Roberto Soldado: «¿Dónde están los put** políticos para defender a los españoles? ¡Qué asco dais, iros a la mierda! Fuerza España»

Ceuta sufre una crisis migratoria sin precedentes y Pedro Sánchez exculpa a Marruecos. El presidente del Gobierno responsabiliza a las mafias y al Supremo, pero sigue sin ofrecer soluciones a los ciudadanos españoles que apenas pueden salir de sus casas desde que miles y miles de marroquíes cruzaran la frontera de manera ilegal en las últimas horas. Las críticas al presidente se intensifican, y uno de los que ha explotado en las redes sociales es Roberto Soldado.

«¿Dónde están los put** políticos para defender a los españoles? ¿Para quién gobiernan? ¿Dónde está la oposición? ¡Qué asco dais, iros a la mierda! Fuerza España», escribió en Instagram el que fuera delantero del Valencia, Getafe, Granada o Real Madrid, entre otros equipos. Un Soldado que siempre se ha mostrado crítico con el Gobierno de Sánchez y que no entiende cómo España sigue sin hacer nada después de lo ocurrido.

Otro de los que ha cargado contra Pedro Sánchez es el futbolista Samu Castillejo. «Después va un ESPAÑOL con muchos años cotizados y MILLONES de euros aportados al sistema e intenta ponerle una vacuna a su hijo, nacido en Italia, que todavía no tiene DNI español, y le ponen un sinfín de trabas porque aún no figura como español en el sistema. O intenta regularizar la situación de una persona que ha huido de su país, que quiere trabajar y sacar adelante a su familia, y se encuentra con una interminable lista de requisitos y obstáculos administrativos. ANDA E IROS A TOMAR POR CU**», escribió el ex jugador del Milan o del Valencia.

Jugadores del Ceuta también hablan

La situación de inestabilidad que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta tras el cruce masivo e irregular de miles de migrantes procedentes de Marruecos ha provocado una oleada de reacciones en el deporte ceutí. Bajo el lema «Me duele Ceuta», muchos han encontrado una forma de expresar el sentimiento compartido de toda una ciudad, entre ellos decenas de atletas y deportistas como Kuki Zalazar, jugador de la AD Ceuta FC, o los también futbolistas Aisar Ahmed y Youness Lacchab, ex del conjunto caballa.

Aunque España y Marruecos han anunciado un acuerdo para agilizar el retorno de quienes han accedido de forma irregular, las experiencias de crisis anteriores y las previsiones de fuentes policiales apuntan a que una parte significativa de los inmigrantes permanecerá finalmente en territorio español, mientras las autoridades investigan las causas y el alcance de esta nueva oleada migratoria.