Horario del Noruega – Inglaterra: a qué hora se juega y dónde ver por TV gratis en directo el partidos de cuartos del Mundial 2026

Noruega e Inglaterra están listos para ser los protagonistas del tercer partido de los cuartos de final del Mundial 2026. Los nórdicos llegan con la moral por las nubes tras cargarse a Brasil en los octavos, mientras que los británicos siguen encomendándose a esa dupla que forman Jude Bellingham y Harry Kane que les está haciendo soñar con la Copa del Mundo. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo todo lo que suceda en el Estadio de Miami.

Noruega – Inglaterra de cuartos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

Las selecciones de Noruega y de Inglaterra se van a enfrentar en el partido que corresponde a los cuartos de final del Mundial 2026. Este encuentro se disputará en el Estadio de Miami y será uno de los grandes atractivos de esta ronda, ya que los Three Lions están entre los favoritos para ganar la Copa del Mundo y los vikingos, liderados por Erling Haaland, están siendo la gran revelación. La FIFA ha programado este apasionante encuentro para este sábado 11 de julio y el choque fue fijado en el horario de las 23:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Noruega vs Inglaterra del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

Dazn fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los choques de la Copa del Mundo de manera íntegra, pero RTVE también tiene la posibilidad de ofrecer como mucho uno al día. Este Noruega – Inglaterra correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 se va a poder ver en directo y en vivo por televisión a través de Dazn, pero también se verá gratis y en abierto por La1. Tenemos en cuenta también que las aplicaciones de ambos operadores pueden ser descargadas en dispositivos como teléfonos móviles, smarts TVs y tablets para seguir todo lo que suceda en el Estadio de Miami en streaming y en vivo online.

También recordamos que en la web de OKDIARIO cada día recibirás la mejor información sobre todo lo que ocurra en este vibrante Copa del Mundo en la que tenemos un enviado especial. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Noruega – Inglaterra de los cuartos de final del Mundial 2026. Una vez concluya el duelo en el Estadio de Miami publicaremos la crónica y actualizaremos la noticia de cómo queda el cuadro y los cruces de las semifinales.

Dónde escuchar por radio en directo el Noruega – Inglaterra del Mundial 2026

Los aficionados a este deporte que estén siguiendo la Copa del Mundo, pero que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este Noruega – Inglaterra de los cuartos de final van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser van a conectar con el Estadio de Miami para contar lo que suceda en este choque del Mundial 2026.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Noruega – Inglaterra?

El Estadio de Miami, también conocido como el Hard Rock Stadium, está situado en el estado de Florida y será el campo donde se citen Noruega e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026. Este campo se inauguró en 1987, tiene capacidad para unos 65.300 aficionados y es la casa de los Miami Dolphins de la NFL. El próximo choque que se jugará aquí será el del tercer y cuarto puesto.

La FIFA escogió a Clément Turpin para que sea el árbitro que se encargue de dirigir la contienda Noruega – Inglaterra correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Este colegiado nació en Francia, tiene 4 años y se convirtió en internacional en 2010. Se espera que tenga una buena noche, ya que su nivel, a priori, está a la altura de un duelo de esta enjundia.