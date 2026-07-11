Noruega – Inglaterra, en directo | Sigue la última hora en vivo online y en streaming gratis del partido del Mundial 2026 hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Noruega - Inglaterra del Mundial 2026.
El Estadio de Miami acoge este partidazo de cuartos de final del Mundial 2026 Noruega - Inglaterra
Se acabó la espera para Noruega y para Inglaterra, que se tienen que enfrentar en los cuartos de final del Mundial 2026. Ambos combinados lucharán por estar en las semifinales de la Copa del Mundo y sobre el terreno de juego del Estadio de Miami se podrá ver un emocionante duelo entre Erling Haaland contra futbolistas como Harry Kane o Jude Bellingham. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Noruega – Inglaterra.
Noruega – Inglaterra del Mundial 2026, en directo
Así está el Mundial 2026
En el Mundial 2026 ya hay dos equipos clasificados para las semifinales. España y Francia se verán las caras en el Estadio de Dallas el próximo martes 14 de julio a las 21:00 horas. Dos de las grandes favoritas han cumplido con las expectativas, pero ahora sólo una podrá pelear por la Copa del Mundo. En el otro lado del cuadro todavía está la incógnita, pero hoy saldremos de dudas. Primero, con este vibrante Noruega – Inglaterra que se disputa en Miami y ya de madrugada, a las 3:00 horas, en Kansas City, se la juegan Argentina y Suiza, siendo la albiceleste, la vigente campeona, la favorita para llevarse el triunfo, aunque en las últimas rondas han sufrido bastante.
Haaland contra Inglaterra
Sin ningún tipo de dudas Erling Haaland es el gran líder de Noruega y el artífice de que el combinado nórdico esté hoy luchando en los cuartos de final del Mundial 2026. Es obvio que no ha podido hacerlo sólo, pero es la estrella del cuadro vikingo. Hoy se va a tener que enfrentar a la historia midiéndose a una Inglaterra en la que las responsabilidades están más repartidas, aunque como grandes líderes encontramos a Harry Kane y al futbolista del Real Madrid Jude Bellingham, con el que el noruego coincidió en el Borussia Dortmund y con el que mantiene una gran relación de amistad.
Partidazo en el Estadio de Miami
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Noruega – Inglaterra que corresponde a los cuartos de final del Mundial 2026. El Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Florida, será el campo donde dos selecciones que se lo han ganado a pulso lucharán por el tercer billete que hay para las semifinales de una Copa del Mundo que está siendo apasionante y en la que ya sólo quedan los mejores combinados.
¡Comienza el Noruega – Inglaterra!
Rueda el balón ya en Miami. Esperemos que el calor no les pase factura a los futbolistas. ¡Sacó de centro Noruega!
Minuto de silencio
Ambas selecciones guardan un respetuoso minuto de silencio por Jayden Adams, que ha sido encontrado hoy sin vida después de haber jugado el Mundial con Sudáfrica.
Los himnos
Llega el turno de que resuenen los himnos por la megafonía del Estadio de Miami.
Al campo
Los futbolistas ingleses y noruegos ya están listos para saltar al verde para este partidazo de los cuartos de final del Mundial 2026.
Dónde ver el Noruega – Inglaterra
No falta nada para que ruede el balón en este partidazo de los cuartos de final del Mundial 2026 Noruega – Inglaterra, que se podrá ver por televisión en directo a través de Dazn. En OKDIARIO te ofreceremos gratis y en vivo online todo lo que suceda en Miami.
Calientan los futbolistas
Ahora mismo los futbolistas de ambos equipos están calentando. Se ha rumoreado con que el Noruega – Inglaterra podría retrasarse, pero al encontrarse todos calentando parece indicar que comenzará puntualmente.
Alineación de Noruega
Tenemos también el once con el que los nórdicos tratarán de seguir alargando su sueño. Esta es la alineación oficial de Noruega contra Inglaterra hoy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Schjelderup.
Alineación de Inglaterra
Ya conocemos a los escogidos por Tuchel para intentar alcanzar las semifinales del Mundial 2026. Esta es la alineación oficial de Inglaterra contra Noruega hoy: Pickford; Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Rice, Gordon, Bellingham, Madueke; Kane.
Todo preparado
Vamos, vamos, vamos que este partido empezará en 45 minutos y en nada conoceremos las alineaciones de Noruega y de Inglaterra para afrontar este duelo de cuartos de final del Mundial 2026.
Min 2
Saque de portería
Centro muy malo de Madueke y sacará de portería Nyland.