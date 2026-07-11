Noruega – Inglaterra, en directo | Sigue la última hora en vivo online y en streaming gratis del partido del Mundial 2026 hoy

Se acabó la espera para Noruega y para Inglaterra, que se tienen que enfrentar en los cuartos de final del Mundial 2026. Ambos combinados lucharán por estar en las semifinales de la Copa del Mundo y sobre el terreno de juego del Estadio de Miami se podrá ver un emocionante duelo entre Erling Haaland contra futbolistas como Harry Kane o Jude Bellingham. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Noruega – Inglaterra.

Noruega – Inglaterra del Mundial 2026, en directo

Así está el Mundial 2026

En el Mundial 2026 ya hay dos equipos clasificados para las semifinales. España y Francia se verán las caras en el Estadio de Dallas el próximo martes 14 de julio a las 21:00 horas. Dos de las grandes favoritas han cumplido con las expectativas, pero ahora sólo una podrá pelear por la Copa del Mundo. En el otro lado del cuadro todavía está la incógnita, pero hoy saldremos de dudas. Primero, con este vibrante Noruega – Inglaterra que se disputa en Miami y ya de madrugada, a las 3:00 horas, en Kansas City, se la juegan Argentina y Suiza, siendo la albiceleste, la vigente campeona, la favorita para llevarse el triunfo, aunque en las últimas rondas han sufrido bastante.

Haaland contra Inglaterra

Sin ningún tipo de dudas Erling Haaland es el gran líder de Noruega y el artífice de que el combinado nórdico esté hoy luchando en los cuartos de final del Mundial 2026. Es obvio que no ha podido hacerlo sólo, pero es la estrella del cuadro vikingo. Hoy se va a tener que enfrentar a la historia midiéndose a una Inglaterra en la que las responsabilidades están más repartidas, aunque como grandes líderes encontramos a Harry Kane y al futbolista del Real Madrid Jude Bellingham, con el que el noruego coincidió en el Borussia Dortmund y con el que mantiene una gran relación de amistad.

Partidazo en el Estadio de Miami

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Noruega – Inglaterra que corresponde a los cuartos de final del Mundial 2026. El Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Florida, será el campo donde dos selecciones que se lo han ganado a pulso lucharán por el tercer billete que hay para las semifinales de una Copa del Mundo que está siendo apasionante y en la que ya sólo quedan los mejores combinados.