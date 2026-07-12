Bellingham ruge en el Mundial y sale al auxilio de Inglaterra ante Noruega

Jude Bellingham se ha empeñado en llevar a Inglaterra a su primera final de un Mundial en 60 años. El futbolista del Real Madrid es un avión en el torneo y, con dos goles, uno de ellos en la prórroga, ha clasificado a su selección para las semifinales del Mundial tras un vibrante partido ante Noruega (1-2) que tuvo de todo. Jude fue y es en el Mundial aquel que impresionó en sus primeros partidos en el Real Madrid: líder y anotador.

Inglaterra está en semifinales y pone fin a la maravillosa historia de Noruega en el Mundial, que en su cuarta participación ha regalado al fútbol una nueva página de esas que se disfrutan. Se mereció más el equipo liderado por Haaland, que cayó en la prórroga tras un encuentro muy típico de ronda eliminatoria del Mundial. Pasa Inglaterra, queda fuera Noruega. Lo decanta Bellingham.

Hubo un partido antes de la primera pausa de hidratación/recaudación y otro después. Hasta el minuto 25, unos jugadores que iban andando, sin fuerzas, acorralados por el asfixiante calor que hacía en Miami. Después -con el mismo calor…- un atracón de ocasiones, emoción y dos goles. El primero en golpear fue Noruega, con un sorprendente gol de Andreas Schjelderup, que todavía se preguntará cómo lo hizo.

El futbolista del Benfica se metió en la esquina del área y buscó un pase… que acabó en un gol surrealista. El balón le salió fuerte, pegó en el segundo palo y se lo tragó Pickford. Para dentro. Inglaterra pidió falta previa en la jugada, una similar a la que sí le señalaron a Argentina ante Egipto, pero aquí ni se revisó. Noruega había puesto en peligro a Inglaterra hasta ese momento, pero no contaba con las individualidades de la selección de Tuchel.

O, más bien, la individualidad de Bellingham. Jude está en modo Bellingham de sus primeros partidos en el Real Madrid. Goleador y líder. Cogió un balón y él se lo guisó y él se lo comió. Regate y gran disparo para poner el empate y mantener un Mundial de primer nivel, siendo una figura clave de Inglaterra -a la misma altura de Kane- y uno de los mejores jugadores de este Mundial.

Mientras Haaland remataba todo, en un ejemplo de delantero total (aunque no marcara), Noruega se puso juguetona al ponerse por delante con un gol de Heggem… anulado. Otra polémica. Antes de sacar el córner, Haaland empujó a Anderson de forma clara. Se lanzó, el primer remate lo paró Pickford pero el rechace lo anotó Heggem. Turpin, el árbitro francés muy experimentado y habitual de los grandes encuentros de Champions, no tuvo su día. Al verlo en el VAR, vio la falta de Haaland e hizo repetir el córner.

Con una segunda parte más insulsa, y con dominio de Noruega, la ocasión más clara fue un cabezazo de Wolfe al larguero con el que tembló Inglaterra. El partido se fue a la prórroga con unos jugadores cansadísimos. No es normal que se juegue a las cinco de la tarde en Miami por querer adaptar el partido al horario europeo. Lo pagan los jugadores y, por tanto, el fútbol.

Bellingham, héroe en la prórroga

En la prórroga, Inglaterra aceleró, demostrando que había guardado fuerzas, y tras un paradón de Nylan a cabezazo de Kane, el portero de Noruega metió una pifia impropia de su Mundial (ha hecho un gran torneo) al despejar muy mal un disparo muy fuerte de Rogers. En el rechace estaba Bellingham, sí, Jude, que marcó el gol del triunfo, su sexto tanto en el Mundial, con el que completaba otra acción salvadora. El gol, para que se hagan una idea, es un calco del de Merino ante Bélgica.

Con Haaland al banquillo en el descanso de la prórroga, Noruega se acercó, lo intentó, lo tocó, pero realmente no llegó a tener las ocasiones que sí tuvo durante los 90 minutos. Murió en la orilla, pero remó y remó como han hecho sus aficionados en la celebración más viral del torneo. Acabó llorando Nyland, después de Haaland el mejor noruego en el Mundial. La injusticia de los porteros: paras todo, pero un fallo te rompe.

Inglaterra está en semifinales por Bellingham. Gigantesco Mundial el que está firmando el madridista, que hace de todo y que sus individualidades han clasificado a Inglaterra tanto a cuartos (marcó dos goles a México en el Azteca) como a semifinales con estos dos goles a Noruega. Para dentro Inglaterra, favorita a ganar el torneo si está Jude a este nivel.