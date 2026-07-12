Bellingham rema hacia semifinales: golazo para empatar ante Noruega

Jude Bellingham permite a Inglaterra seguir soñando con las semifinales. Noruega no planteó un partido fácil y se adelantó en el marcador en la primera parte, con un golazo de Andreas Schjelderup en el minuto 36. Antes del descanso, los de Thomas Tuchel neutralizaron esa ventaja. Lo hicieron gracias a un Bellingham que se inventó un tanto de la nada. Recibió fuera del área y, con una conducción de tres toques, se plantó en el área pequeña, perfilado, y marcó el que era el 1-1.

En el descuento de la primera mitad, apareció Bellingham para reestablecer el orden en Miami. Y es que Noruega había sorprendido con un golazo de Schjelderup ante el que Pickford pudo hacer algo más. Dibujó una parábola perfecta el disparo del futbolista, pero el meta del Everton dio la sensación de apartar el brazo cuando podía llegar, al pensar que el esférico iba directamente fuera.

Bellingham resucita a Inglaterra 🙌 SIEMPRE APARECE JUDE. ¡Vaya conexión con Gordon! 🔥#DAZNMundial pic.twitter.com/2NC6ZiJxDF — DAZN España (@DAZN_ES) July 11, 2026

Reclamaron los ingleses una falta sobre Kane que no existió. Toca balón Patrick Berg en el inicio de la jugada, llegándole a Schjelderup. Los ingleses pidieron falta y Turpin no consideró que la hubiera. Tuvieron, por tanto, que encomendarse a Bellingham los Three Lions. Y allí que apareció el bueno de Jude.