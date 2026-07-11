El doble criterio arbitral en el Mundial: la falta que se pitó a favor de Argentina no se señala ahora a Inglaterra

La falta que sí le pitaron a favor a Argentina para anular a Egipto el 0-2 del encuentro de octavos (en lo que fue la gran polémica de este Mundial) no se señaló en el Noruega – Inglaterra. Clement Turpin, árbitro del duelo entre las dos selecciones europeas en cuartos, dio validez a un gol de Noruega (obra de Schjelderup) que venía precedido por una posible falta de Berg a Harry Kane.

Noruega se adelantó en el partido de cuartos contra Inglaterra con un gol de Schjelderup en el minuto 36, una acción que vino precedida de polémica. Justo en el inicio de la jugada, Berg tocó levemente a Kane en una acción muy protestada por el delantero del Bayer de Múnich.

La falta da mucho para interpretaciones, es un leve toque, pero es una acción similar a la que levantó mucha polémica en el duelo entre Argentina y Egipto de octavos de final. En ese duelo, y con 0-1 en el marcador para la selección africana, el VAR avisó al colegiado del partido, el francés Letexier, para buscar 20 segundos antes una faltita, un leve toque, sobre Lissandro Martínez.

Este colegiado, tras ver la jugada en la televisión, pitó falta a favor de Argentina. Unos días después, en el Noruega – Inglaterra, hubo una acción similar con otro francés en el arbitraje, en este caso Turpin, un colegiado muy experimentado. La falta (o faltita) previa sobre Kane ni se revisó y se dio validez al gol de Schjelderup para Noruega. Justo después, antes del descanso, Bellingham puso el empate a favor de Inglaterra con un golazo.

Este Noruega – Inglaterra es el tercer encuentro de cuartos de final del Mundial 2026 y se juega en Miami, en el Hard Rock Stadium. El ganador de este duelo se medirá a Argentina o Suiza en semifinales.