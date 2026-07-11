Alineación de Noruega para el partido ante Inglaterra en cuartos del Mundial 2026 hoy

Noruega ya tiene el once oficial para el partido más importante de su historia, el de cuartos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra. En un partido que se disputa en Miami, jamás la selección noruega había llegado hasta una ronda como unos cuartos en el Mundial. Por supuesto, para este duelo ante Inglaterra, Erling Haaland, la gran estrella del conjunto noruego, es titular.

Así, Solbakken, seleccionador de Noruega, saca este once titular ante Inglaterra en cuartos de final del Mundial hoy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolffe; Berge, Berg, Odegaard; Sorloth, Schjelderup y Haaland.

Con este equipo, Noruega buscará las semifinales del Mundial, en la que es su cuarta participación en la historia del torneo. Es el mismo once titular que jugó (y ganó por 1-2) ante Brasil en octavos, salvo una novedad: Schjelderup entra por Nusa.

Como no podía ser de otra forma, y era lo esperado, Haaland lidera a la selección de Noruega, una de las grandes revelaciones de este Mundial 2026. Es la gran figura de su equipo y una de las estrellas del torneo. Lleva siete goles, a uno de Mbappé y Messi.

El reto es muy difícil para Noruega. Se miden a Inglaterra, una de las favoritas al título final, semifinalista en el último Mundial y actual subcampeona de Europa (perdió ante España en la final de la última Eurocopa). Una Inglaterra que viene de eliminar a la anfitriona México en un partido memorable en el Azteca.

Así, Noruega, que tiene buenos jugadores en la parte de ataque (como Sorloth, Nusa y el capitán Odegaard) se encomienda a Erling Haaland, que ha marcado 27 goles en los últimos 14 partidos con Noruega (y ha anotado en cada uno de esos 14 duelos). Eso sí, en el duelo de octavos ante Brasil, Noruega también tuvo otra figura, Nyland, ex portero del Sevilla (y allí era suplente).

Noruega sólo había tenido tres participaciones en Mundiales antes del actual. En 1938 llegó a octavos (era otro formato diferente). En 1994 -jugado en Estados Unidos- se quedó en fase de grupos. Y en 1998 llegó también a octavos, eliminados por Italia. Así, ya este encuentro de cuartos ante Inglaterra es histórico para Noruega: es el techo más alto de su historia en los Mundiales.

Este Noruega – Inglaterra es el tercer encuentro de cuartos de final del Mundial 2026 y se juega en Miami, en el Hard Rock Stadium, donde todavía se jugará un partido más, el del tercer y cuarto puesto. El encuentro entre noruegos e ingleses comenzará a partir de las 23:00 hora española (una menos en las Islas Canarias).