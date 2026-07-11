Inglaterra tiembla que viene Haaland: el ‘monstruo’ que nació en Leeds y que destroza a sus rivales en la Premier

Inglaterra tiembla que viene Haaland. La famosa canción de Cucurella que se hizo viral tras un Chelsea – Manchester City coge poder antes de los cuartos de final del Mundial 2026 entre los Three Lions y Noruega. Es favorita la Selección inglesa ante la gran revelación del torneo.

En el verano del 2000, Erling Haaland nació en Leeds, Inglaterra. Su padre jugaba en la Premier League y a él le tocó nacer en la tierra donde nació el fútbol. Con tres añitos se marchó a Noruega y allí se formó como jugador.

A sus 25 años, Haaland está en uno de sus mejores momentos de su carrera deportiva. Goleador incomparable con el Manchester City en la Premier League y batiendo récords con la Selección de Noruega. Lleva siete goles en esta Copa del Mundo, siendo la revelación del torneo. Con un doblete se cargó a Brasil y ahora amenaza a Inglaterra.

Ese niño que nació en Inglaterra y que en la Premier League está destrozando números y goleando a todas las aficiones del país. Es la gran amenaza de la competición británica y ahora lo quiere ser en el Mundial. Los Three Lions quieren estar en semifinales, pero antes tendrán que tumbar a su gran monstruo.

Inglaterra tiembla con Haaland cada fin de semana en la Premier League y ahora lo hará en Miami en unos cuartos de final del Mundial. Es su gran amenaza y el respeto es máximo.

Noruega busca hacer historia con Haaland

El encuentro también cuenta con otros noruegos como Martin Odegaard, el capitán del Arsenal y actual campeón de la Premier, que conoce al milímetro los entresijos del fútbol de las islas y será el encargado de manejar el timón de Noruega.

Estos son los primeros cuartos de final de un torneo mayor -Mundial o Eurocopa- para la selección escandinava, una cota que alcanzaron después de un sorprendente triunfo contra Brasil por 2-1 en el último partido.

El propio Haaland, máximo goleador noruego con siete tantos en lo que va de Mundial y autor de ambos tantos ese día, aseguró el jueves en una rueda de prensa que la victoria ante la Canarinha fue «una locura», antes de recordar que el encuentro contra Inglaterra será «súper especial» por tratarse no sólo de la liga en la que juega, sino también del país donde nació.

Kane y Bellingham, las claves de Inglaterra

Inglaterra llega más justa después de vivir una auténtica batalla física en octavos de final contra México. Los británicos rompieron el invicto mexicano en el Estadio Azteca en mundiales, después de jugar más de cuarenta minutos con diez hombres por la expulsión de Jarell Quansah.

El zaguero vio la roja directa y fue suspendido por dos encuentros, por lo que tampoco estará disponible en unas hipotéticas semifinales. En ausencia del joven futbolista del Bayer Leverkusen, el seleccionador Thomas Tuchel podría alinear de inicio a John Stones y Marc Guéhi, ambos compañeros de Haaland en el City, y mandar a Ezri Konsa al lateral derecho.

Lo complicado de la victoria contra México, no obstante, puede suponer un subidón de moral para los ingleses, que en la ronda anterior había dejado dudas tras verse obligados a remontar ante República Democrática del Congo.

De hecho, la vitola de favoritos recae sobre los ingleses -una etiqueta que les puso Haaland en rueda de prensa-, quienes tratarán de alcanzar las semifinales de un Mundial por primera vez desde Rusia 2018.

Los Three Lions cayeron ante Francia en cuartos de final en Catar 2022 y terminaron cuartos en Rusia 2018, quedándose siempre cerca de cumplir con su icónico ‘It’s coming home’, en referencia al famoso cántico de su afición que reclama el regreso del fútbol a su país natal. Harry Kane, quien suma seis goles, y Jude Bellingham, autor de un doblete contra México, son sus principales bazas para que eso ocurra.