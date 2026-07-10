Haaland se pone del lado de Mbappé tras ser víctima de los árbitros argentinos y Bono

Kylian Mbappé tuvo que esperar hasta cinco minutos para lanzar el penalti que detuvo Bono. Eso desesperó al futbolista francés y Erling Haaland salió en su defensa. Los árbitros argentinos estuvieron mucho tiempo revisando una acción bastante clara después de que el defensa derribara al delantero del Real Madrid dentro del área.

La jugada estaba siendo revisada por el VAR, pero el árbitro dio el ok, Mbappé plantó el balón en el punto de penalti y el árbitro se colocó en su posición para el lanzamiento. Todos estaban en sus puestos, pero Facundo Tello no pitaba y Kylian se desesperaba. Hasta Bono se acercó al jugador francés para intentar entender qué estaba pasando.

Haaland, que estaba viendo el partido desde el hotel de concentración de Noruega, colgó un mensaje en la red social de Snapchat criticando a los árbitros argentinos por hacer esperar tanto a Mbappé para lanzar el penalti: «Tener que esperar 5 minutos para lanzar un penalti es demasiado tiempo», señaló la estrella del combinado vikingo.

Después de cinco minutos de espera, el VAR dio el ok al lanzamiento tras comprobar que no había falta previa a Achraf Hakimi, pero el árbitro seguía sin pitar. El argentino se acercó en varias ocasiones al borde del área para advertir a los jugadores de que no entraran en la misma antes de que el lanzador golpeara el balón. En caso de hacerlo, la jugada podría quedar anulada y el penalti se repetiría.

Finalmente, Mbappé lanzó y falló. Bono le adivinó el lado y detuvo el tiro para mantener viva a Marruecos en el partido. Así, el combinado africano se marcharía al famoso cooling break con empate a cero en el marcador. Pero ni las paradas del ex del Sevilla pudieron evitar la derrota ante una Francia muy superior, que demostró por qué es la gran favorita a ganar el Mundial. El combinado de Didier Deschamps pisó el acelerador en la segunda mitad con dos goles de Mbappé y Dembélé y ya espera rival en la final.