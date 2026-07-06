MUNDIAL 2026

Es la celebración del Mundial: Haaland lidera el remo vikingo más espectacular tras ganar a Brasil

Noruega elimina a Brasil con un Haaland descomunal

El delantero del City lideró la celebración de los noruegos ya viral en el Mundial

Noruega celebración
La celebración de los noruegos. (Getty)
Daniel Calle
  • Daniel Calle
  • Madrigal de la Vera (Cáceres, 1993). Coordinador de la sección de deportes. Antes en El Mundo, El Español y El Debate. Una década informando sobre la actualidad deportiva.

Es la celebración del Mundial, no hay lugar a dudas. En todos los partidos, pero especialmente la de este domingo fue especial. Noruega se cargó a Brasil en octavos de final del Mundial y, como no podía ser de otra manera, los jugadores de la selección nórdica sacaron el bombo e hicieron el festejo más viral del torneo. Haaland lo comandó.

Tras ganar a Brasil en Nueva York, con dos goles de Haaland, los jugadores de Noruega se fueron a la grada donde estaban los aficionados de su país y se fueron a celebrar lo que es un hecho histórico. Jamás Noruega había llegado a unos cuartos de final del Mundial. Sólo habían jugado tres Mundiales con anterioridad y además ahora llegan a esta ronda eliminando a toda una Brasil.

En la celebración, Odegaard como capitán hizo la primera celebración con su afición. Golpes al bombo y después todos a la vez -jugadores, entrenadores, afición…- a hacer el remo vikingo que ya se ha vuelto viral en este Mundial y que es la celebración con más aura y ya más famosa del torneo.

Noruega ganó por 1-2 a Brasil en octavos. Dos goles de Haaland en el tramo final del encuentro mandaron a Brasil a casa en octavos, la peor participación de la selección brasileña desde 1990. Un desastre para los de Ancelotti -que sólo marcaron un gol de penalti en el último segundo, obra de Neymar- que fracasa en su primer gran torneo con Brasil.

Noruega, por su parte, llega por primera vez a cuartos y lo hace siendo una selección animada y feliz, con miles de aficionados conquistando al mundo del fútbol con estas celebraciones que reflejan el mejor momento del fútbol de Noruega en toda su historia.

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