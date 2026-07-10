Mbappé tranquiliza sobre su estado físico tras dar el susto ante Marruecos: «Estoy bien»

Kylian Mbappé está «bien». Así lo ha reconocido el propio jugador tras saltar todas las alarmas en el tramo final del encuentro entre Francia y Marruecos de cuartos del Mundial. El jugador del Real Madrid se retiró del campo tras tirarse al césped. Sin embargo, y por suerte para Francia, para el club blanco y para el fútbol en general, a la gran estrella gala no le pasa nada.

«Estoy bien, recibí un golpe en el tobillo, pero estoy bien», comentó Mbappé a la finalización del encuentro en el que Francia se clasificó para semifinales. A los 76 minutos de juego, Kylian se tiró al césped y no pudo seguir este partido tan importante del Mundial. El resultado ya era de 2-0.

Por fortuna, Mbappé confirmó que está bien y de esta forma no se le descarta para las semifinales que jugará Francia el próximo martes, 14 de julio, ante el ganador del duelo de cuartos entre España y Bélgica. «Mateta (el jugador que saltó al terreno de juego en su lugar) estaba en mejor forma que yo para jugar los últimos 15 minutos. Salí y él entró. Es bueno, casi marca también», añadió Mbappé en unas breves declaraciones con las que quiso tranquilizar sobre su estado físico.

Y es que el jugador del Real Madrid levantó todas las alarmas al marcharse andando directamente al banquillo cuando fue cambiado. Antes se había tirado al césped pidiendo el cambio y en el banquillo se quedó descalzo, pero sin graves consecuencias. Ya al final del partido se notaba que podía ser poca cosa, ya que celebró el pase para las semifinales del Mundial (las terceras consecutivas de Francia) saltando y sin ningún tipo de muestra de dolor.