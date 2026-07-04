Sorprendentes declaraciones del seleccionador de Noruega: «Haaland es una máquina y Vinicius una bailarina»

Stale Solbakken, seleccionador de Noruega, ha dejado unas declaraciones bastante sorprendentes en la previa del partido de octavos de final ante Brasil. Durante su rueda de prensa le preguntaron por el duelo Haaland-Vinicius explicado para los que nunca han visto un partido de fútbol y señaló que «Haaland es una máquina y Vinicius es una bailarina».

Brasil y Noruega se medirán este lunes a las 22:00 hora peninsular española en el MetLife Stadium de Nueva York en uno de los grandes partidos de octavos de final. El choque estará marcado por el duelo estelar entre dos de los mejores jugadores del mundo, Erling Haaland y Vinicius Jr. El delantero vikingo llega con cinco goles a esta fecha y el brasileño con cuatro. Son los máximos artilleros de sus selecciones y los referentes en ataque en este Mundial.

Solbakken dirige a la mejor generación que ha tenido Noruega en muchos años. Después de varias ausencias en la Copa del Mundo, los nórdicos han vuelto con un equipo capaz de convertirse en una de las grandes revelaciones de este torneo. Vienen de ganar a Costa de Marfil en los minutos finales del encuentro con un tanto del apodado el cyborg del fútbol. El gol de Haaland puso la sentencia en el marcador y se citó con Vinicius en la siguiente ronda.

Preguntado por cómo le explica a alguien de Dallas que le gusta el rodeo y no ha visto nunca fútbol, quién es Haaland y quién es Vinicius, el seleccionador noruego dijo: «Creo que si estás interesado en deportes, puedes darte cuenta de que uno –por Haaland– es una máquina, lo puedes ver en sus acciones y su gran físico. Y el otro –por Vinicius– es quizás como una bailarina… que baila con el balón».

Un plan anti Vinicius

Vinicius es la principal arma ofensiva de Brasil y para ello el seleccionador noruego ha preparado un plan para frenarle. Solbakken tiene claro que «no podemos dejarle en el uno contra uno. Vamos a estar ayudando, haciendo la cobertura entre los jugadores».

Sobre su «Carlo Ancelotti, vamos a por ti» tras la victoria ante Costa de Marfil, matizó: «Es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol europeo, quizá el mejor, con sus cinco Champions y todos sus títulos nacionales en las cinco grandes Ligas. Cómo trata a los rivales y cómo se comporta en el mundo del fútbol es algo que nos sirve de modelo y ejemplo. Es excelente para el fútbol que Ancelotti haya asumido el cargo de seleccionador de la selección más importante de la historia».

«Obviamente Brasil es la favorita, como os dije ayer. También pienso que no son súper súper súper favoritos, como lo eran hace años, por lo menos 3 o 4…. ahora llevan una muy buena racha desde hace tiempo, tienen una gran confianza y buen estilo con el balón también», señaló.

No obstante, sobre el porcentaje exacto de favoritismo, Solbakken reconoce que «es difícil dar un porcentaje preciso sobre mañana… si es 60 a 40 o 70 a 30. Lo importante es que ganamos a Brasil hace años, pero tenemos que estar a nuestro mejor nivel… o no tendremos opciones. Pero si estamos a nuestro mejor nivel, la tendremos».