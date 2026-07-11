Alineación de Inglaterra para el partido ante Noruega en cuartos del Mundial 2026 hoy

Inglaterra, una de las selecciones favoritas a ganar el Mundial 2026, ya tiene once oficial para el duelo de cuartos de final ante Noruega. El equipo entrenado por Thomas Tuchel repite aquello que puede repetir. Y es que no puede contar con Quansah, lateral que fue expulsado ante México en octavos y al que, además, le colocaron dos partidos de sanción. Además, hace algún cambio también en el centro del campo.

Así, la alineación de Inglaterra para el partido de cuartos del Mundial hoy ante Noruega es la siguiente: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reily; Rice, Anderson; Gordon, Bellingham, Madueke; y Harry Kane. El encuentro, que se disputa en Miami, arrancará a las 23:00 hora peninsular española (una menos en las Islas Canarias).

Tuchel se encomienda a sus dos mejores jugadores, que además están haciendo un gran Mundial. Por un lado, Harry Kane, que lleva seis goles (a dos de Messi y Mbappé, a uno de Haaland, su rival este sábado) y es el capitán y alma de esta Inglaterra. Y, por otro, a Jude Bellingham, que está enchufadísimo en este Mundial, que viene de marcar dos goles en octavos y está a un gran nivel.

Inglaterra es una de las favoritas a ganar el torneo. Llegó a semifinales del último Mundial y a la final de la última Eurocopa. Con Tuchel en una nueva etapa, se mide a Noruega, que disputa por primera vez unos cuartos del Mundial. Como ya es sabido, Inglaterra no gana este torneo desde el año 1966, única vez que lo consiguieron.

Para llegar a esta ronda de cuartos de final, Inglaterra quedó primera de su grupo, ganando a Croacia y Panamá y empatando ante Ghana. En dieciseisavos eliminaron con remontada a RD Congo, mientras que en octavos superaron a México en un gran partido de fútbol jugado en el Azteca.

Este Noruega – Inglaterra es el tercer encuentro de cuartos de final del Mundial 2026 y se juega en Miami, en el Hard Rock Stadium, donde todavía se jugará un partido más, el del tercer y cuarto puesto. El encuentro entre noruegos e ingleses comenzará a partir de las 23:00 hora española (una menos en las Islas Canarias).