El Inglaterra-Noruega podría retrasarse a más tarde de las 23 horas por el calor extremo en Miami

El partido de cuartos de final del Mundial de 2026 que medirá a Inglaterra contra Noruega podría sufrir un atraso en su horario previsto. La FIFA hizo público que el encuentro se disputaría este sábado a las 23 horas (17 hora local en Miami) y este horario podría sufrir un retraso para evitar las altas temperaturas que asolan la ciudad.

La sensación térmica es de 40 grados y en pos de preservar la salud de los futbolistas, se estaría planteando la opción de que el encuentro se retrase como mínimo una hora del horario previsto. Lo que es evidente y obvio es que las pausas de hidratación, tan polémicas en el presente Mundial, se harán más necesarias que nunca ante un clima extremo.

El mundo anglosajón tenía especial atención en un encuentro que medirá a dos de los grandes delanteros del Mundial como son Erling Haaland y Harry Kane. Noruega viene de ser la sorpresa de los octavos de final tras eliminar a Brasil, mientras que Inglaterra viene de ganar por 2-3 a México en uno de los mejores partidos del evento.

Según informó el Daily Mail, la decisión sobre la disputa del partido a la hora prevista se tomará antes de que los dos equipos empiecen el calentamiento. Por lo pronto, no ha habido muchos partidos que se hayan visto afectados por las inclemencias meteorológicas en este Mundial de selecciones, a diferencia del pasado verano con el Mundial de clubes.