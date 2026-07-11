El mejor Messi se cita por enésima vez con la historia en busca de sus terceras semifinales de un Mundial

Leo Messi sigue sin tener techo y así lo está demostrando en este Mundial 2026. Acaba de cumplir 39 años, pero quién lo diría. No contento con poseer todos los récords habidos y por haber, el astro argentino está empeñado en seguir pulverizando marcas, aunque ahora esta Copa del Mundo esté ya en una fase en la que cualquier mínimo error se paga caro. A punto estuvo Argentina de hacerlo en octavos de final, pero se salvaron con una nueva exhibición de su estrella; y con alguna otra cosa más. En cuartos aparece una Suiza que no está dispuesta a poner una alfombra hacia semifinales a los campeones del mundo.

En la madrugada del sábado al domingo, a las 3:00 horas de España –y hora menos en Canarias– llega el enésimo asalto a la gloria de Lionel Andrés Messi Cuccittini. Porque ver a Argentina ya se ha convertido en eso, en ver a este jugador irrepetible. Uno se sienta frente a la televisión a esperar que aparezca, que haga algo. Y lo cierto es que en este Mundial no está defraudando. Picado consigo mismo, el que para muchos es el mejor jugador de la historia de este deporte sigue superándose partido a partido en busca de una gloria que, por si no parece suficiente, es ya infinita.

Con 13 goles en cinco Mundiales disputados llegaba Messi a Estados Unidos. En cinco partidos ha marcado un total de ocho más, catapultándose como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, superando de una tacada al Torpedo Müller, a Ronaldo, a un Mbappé que le adelantó por momentos y a Miroslav Klose. Ahora, la lucha se reduce –por el momento– únicamente con el astro francés, que viene pisando fuerte por detrás.

Con un nuevo gol en cuartos, Mbappé se puso nuevamente a uno del argentino, que deberá responder en esta ronda, como viene haciendo desde el inicio de este Mundial. Francia ya está en semifinales y allí podrá seguir incrementando sus números el futbolista del Real Madrid, por lo que Messi no puede ceder terreno, en el que se supone que es su último Mundial. Está prácticamente obligado a estar en semifinales y a ellas sólo se llega sacando otra vez su lado más voraz.

Messi, en la cima del mundo

En el que es su sexto Mundial, Leo Messi busca las terceras semifinales. Tanto en 2014 como en 2022 las disputó y las ganó, llegando a la final en ambas ocasiones. No pudo levantar la copa en Brasil, donde Alemania se impuso en la prórroga en Maracaná, pero sí que lo lograron en Qatar al imponerse a Francia en la tanda de penaltis, tras jugar la mejor final de la historia, que acabó con empate a tres.

Ahora, ante Suiza, busca mantener ese excelente rendimiento que está ofreciendo en Estados Unidos, donde ya suma ocho goles en cinco partidos, con actuaciones sobresalientes, como la última ante Egipto que llevó a los de Scaloni a la remontada. Hace 40 años, Maradona realizó la mejor actuación en la historia de los Mundiales en unos cuartos de final. Llega el turno de su mayor discípulo.