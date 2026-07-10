El recado de Lamine Yamal a Messi en pleno Mundial: «Si llego a la final…»

Lamine Yamal siempre ha mostrado admiración por Leo Messi, al que considera su gran ídolo. Se ve reflejado en él por salir de las categorías inferiores del FC Barcelona, llegar a la élite con el primer equipo azulgrana y convertirse en una estrella de su selección, en este caso la española porque decidió representar a La Roja cuanto tuvo que elegir entre España y Marruecos. Sin embargo, el extremo, que debe dar un paso adelante hoy contra Bélgica en cuartos de final, lanza un dardo a Messi en una entrevista.

Y es que dentro del terreno de juego no hay ídolos, ni amigos. El joven atacante español deja claro que en el caso de que Argentina y España llegaran a la final, no tendría en su mente que Messi es su ídolo, nada de eso le importaría sino que se centraría en intentar ganar como sea la que sería su primera estrella. «Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar», dijo el futbolista de 18 años, dejando claro que el respeto por sus ídolos quedará a un lado cuando el balón empiece a rodar.

Lamine Yamal, Messi y sus ídolos

En cualquier caso, volvió a demostrar la admiración que siente por Leo Messi. En plena disputa del Mundial, el joven atacante español reconoce que, pese a que todo el mundo conoce la dimensión del capitán argentino, el nivel que está exhibiendo en el torneo ha sorprendido incluso a los propios jugadores. «Increíble, todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando», dijo en Mundo Deportivo.

El futbolista del Barcelona también tuvo palabras de reconocimiento para Neymar, eliminado con Brasil, y para Cristiano Ronaldo, eliminado por España, dos referentes que marcaron a toda una generación junto al argentino. «Me alegro mucho por él, por Neymar, que ya no sigue en el torneo, y por Cristiano. Ellos han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora. Todo lo bueno que les pase será bueno para mí», afirmó.

Su padre no ha viajado

Un Lamine Yamal que hasta el momento no ha podido ser apoyado por su padre en las gradas durante el Mundial como sí ocurrió en otros torneos anteriores. El futbolista culé está acompañado de familiares y amigos en el torneo, aunque su padre no ha podido sumarse.

Lamine Yamal siempre ha destacado la importancia que tiene su círculo más cercano en su vida y cómo ha contribuido a su desarrollo como deportista y persona. En el Mundial 2026 está contando con la compañía de su madre, Sheila Ebana, de sus amigos más cercanos y su pareja, Inés García. Sin embargo, los focos los ha acaparado su hermano menor, Keyne, después de que se viralizara en redes sociales su celebración de los goles de España ante Austria. Lamine está pudiendo gestionar la larga estancia en territorio norteamericano, que espera alargar hasta la final del 19 de julio, con la ayuda de su familia y amigos.

Entre este apoyo familiar y presencial, el futbolista del FC Barcelona no ha podido contar con su padre, Mounir Nasraoui. Desde un primer momento, no voló a Estados Unidos para seguir el Mundial, como sí hizo en la Eurocopa que levantó España en el verano de 2024. El motivo de la ausencia del padre de Lamine Yamal en este torneo estaría relacionado con problemas de salud, según apuntan desde su entorno. «No sé si podré ir, como tengo el problema de la epilepsia…», confesó Mounir Nasraoui a un hostelero de Mataró.