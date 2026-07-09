El padre de Lamine Yamal desvela la razón de su ausencia en el Mundial: «Tengo un problema…»

La selección española se mide este viernes a Bélgica por un puesto en las semifinales del Mundial 2026. El combinado que dirige Luis de la Fuente se sirvió de un gol postrero de Mikel Merino para superar a Portugal en el duelo ibérico de octavos de final. De nuevo enfrentará a un contrincante europeo en cuartos, una ronda que la Selección no alcanzaba desde la conquista de la primera estrella en Sudáfrica 2010.

El equipo español contará con Lamine Yamal, su gran referencia ofensiva, con ganas de redimirse tras no marcar ante Portugal. El futbolista culé está acompañado de familiares y amigos en el torneo, aunque su padre no ha podido sumarse.

Lamine Yamal siempre ha destacado la importancia que tiene su círculo más cercano en su vida y cómo ha contribuido a su desarrollo como deportista y persona. En el Mundial 2026 está contando con la compañía de su madre, Sheila Ebana, de sus amigos más cercanos y su pareja, Inés García.

Sin embargo, los focos los ha acaparado su hermano menor, Keyne, después de que se viralizara en redes sociales su celebración de los goles de España ante Austria. Lamine está pudiendo gestionar la larga estancia en territorio norteamericano, que espera alargar hasta la final del 19 de julio, con la ayuda de su familia y amigos.

Entre este apoyo familiar y presencial, el futbolista del FC Barcelona no ha podido contar con su padre, Mounir Nasraoui. Desde un primer momento, no voló a Estados Unidos para seguir el Mundial, como sí hizo en la Eurocopa que levantó España en el verano de 2024.

El motivo de la ausencia del padre de Lamine Yamal en este torneo estaría relacionado con problemas de salud, según apuntan desde su entorno. «No sé si podré ir, como tengo el problema de la epilepsia…», confesó Mounir Nasraoui a un hostelero de Mataró. El hostelero expuso estas declaraciones del padre de Lamine Yamal en un reportaje de El Español.

Esta enfermedad neurológica implica riesgos para realizar trayectos largos en avión, como sería el desplazamiento a Estados Unidos para seguir a la Selección e, incluso, la propia movilidad dentro del país. España ha jugado en zonas alejadas del continente norteamericano, como Atlanta, Guadalajara (México), Dallas y Los Ángeles.

La epilepsia, según apunta este hostelero de Mataró, ha privado a Mounir Nasraoui de acompañar a su hijo en su primer Mundial. «Cambiaría todo el dinero que tengo por poder curarme», declaró que le ha escuchado decir. Lamine Yamal tendrá en el recuerdo a su padre de cara a unas rondas finales a las que llega con ganas de recuperar su mejor versión.