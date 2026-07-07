OKDIARIO con el padre del héroe de España en Dallas: «Mikel siempre está para lo que le pida De la Fuente»

Si hay una persona que ha conseguido hacer feliz a España entera, ese es Mikel Merino. El centrocampista del Arsenal volvió a convertirse en el héroe de la selección española en un gran torneo, marcando el gol de la victoria en el descuento del partido de octavos de final contra Portugal. Si en Stuttgart su tanto clasificó a los de Luis de la Fuente a semifinales, este lunes, en Dallas, ha hecho lo mismo, pero a cuartos.

«Mikel está para estas cosas. Lo que le saque Luis (de la Fuente). 15 o 20 minutos, de titular… Esto es un equipo», decía, orgulloso, su padre, el ex futbolista Miguel Merino, a OKDIARIO a la salida del estadio donde España dio un paso clave en su camino hacia la segunda estrella.

El antiguo jugador de Osasuna y Leganés, entre otros, se emocionaba una vez más con la hazaña de su hijo, pero no individualizaba en él, sino en el gran grupo que tiene esta España. Este periódico pudo conversar unos minutos con él y su discurso deja a las claras la humildad de un Merino que nunca hace un mal gesto y cuyo compromiso con la selección es un ejemplo para todos.

«Tienen que estar felices todos, porque ha sido un trabajo de equipo. Impresionante. El pase de Ferran (Torres), la definición de Mikel… Es un trabajo colectivo», expresó, antes de hablar de la fortaleza de su hijo para llegar en buena forma al Mundial pese a arrastrar una lesión durante buena parte de la temporada con el Arsenal.

De la Fuente y la celebración de la familia Merino

«Luis ya sabía por qué lo decía. Mikel, estando en condiciones, es un jugador que siempre ha rendido con Luis. Es un jugador de su confianza. Esto es un equipo y, al final, el trabajo, para llegar a la final, tienen que estar todos», aseguró Miguel.

«Nos hemos abrazado todos, como en Stuttgart. Nos hemos dado cuentas de que había sido Mikel quien había marcado y nos hemos puesto como locos porque era el minuto que era. Era decisivo ese gol. Echar a un equipo como Portugal del Mundial tiene mucho mérito. ¡Viva San Fermín!» finaliza el padre del quien vuelve a ser el héroe de todo un país que sueña con el Mundial.