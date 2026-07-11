Simeone tiene nuevo ‘5’: Hjulmand ya es nuevo jugador del Atlético

Lo que era un secreto a voces es ya una realidad. Morten Hjulmand es nuevo jugador del Atlético para las próximas cinco temporadas. Se culmina así una operación gestionada con celeridad para conseguir el ‘5’ tan deseado de Simeone. Los rojiblancos abonarán alrededor de 40 millones de euros por el internacional danés, que ya se encuentra en Madrid y estará a disposición del Cholo desde la pretemporada, otro de los condicionantes saciados.

El Atlético ficha jerarquía y, especialmente, despliegue. Hjulmand abarca el centro del campo y se posiciona como nexo del equipo. El danés es un perfil más físico que Cardoso, con el que competirá por un puesto. También con el renovado Koke y Barrios. Sin balón es un recuperador nato, fruto de su buen posicionamiento táctico. Con balón es práctico. Es más de asegurar el pase que de arriesgar en conducción o con un regate innecesario.

Hjulmand, que ya ha superado el reconocimiento médico, aterriza en el Atlético tras una operación cocinada en las últimas semanas tras no llegar a buen puerto el fichaje de Joao Gomes. Más competencia para la sala de máquinas rojiblanca, donde a los mencionados Koke y Barrios se suman Vargas y Mendoza, ambos aterrizados durante el pasado mercado invernal.

Comunicado del Atlético sobre el fichaje de Hjulmand

El Atlético de Madrid y el Sporting CP han llegado a un acuerdo para el traspaso de Morten Hjulmand, que firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031. Centrocampista defensivo diestro de 27 años, destaca por su poderío físico, su recuperación de pelota y su lectura del juego, que potencia su capacidad de anticipación y su distribución de balón.

Nacido el 25 de junio de 1999 en Kastrup (Dinamarca), Hjulmand se formó en las categorías inferiores del FC Copenhagen, desde las cuales dio el salto al fútbol profesional en verano de 2018 para enrolarse en las filas del Admira Wacker de la Bundesliga austríaca. Allí jugó 74 partidos a lo largo de dos temporadas y media, antes de ser traspasado al Lecce en enero de 2021.

En el calcio italiano continuó su progresión y fue pieza clave en el ascenso de su equipo a la Serie A en la campaña 2021/22, permaneciendo en el cuadro ‘giallorosso’ hasta el final del curso 2022/23 y disputando un total de 95 encuentros. En verano de 2023 fichó por el Sporting CP, cuya camiseta vistió en 141 ocasiones, contribuyendo a la conquista de dos ediciones de la liga lusa (2023/24 y 2024/25) y una de la Taça de Portugal (2024/25).

Asimismo, su jerarquía dentro y fuera del campo pronto le llevó a portar el brazalete de capitán en estos dos últimos clubes anteriormente citados, convirtiéndose además, en el caso del Lecce, en el capitán más joven de la historia de la entidad (con 23 años) y en el segundo de la historia de la Serie A tras Francesco Totti. Internacional en categorías formativas con la selección danesa, debutó con la absoluta el 7 de septiembre de 2023.