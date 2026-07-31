Laporta da poder absoluto a Deco y aparta del filial a Alexanco

La última junta directiva del FC Barcelona dejó algunas novedades importantes en cuanto a la gestión del club. Una de ellas, que detallan en uno de los últimos párrafos de su reciente comunicado, hace mención al poder absoluto que ha entregado Joan Laporta a su mano derecha deportiva, Deco. El presidente blaugrana ha decidido ampliar el alcance de la secretaría técnica del portugués más allá del primer equipo: ahora toma el control de las decisiones del filial y apartan de esa labor a José Ramón Alexanco.

Desde ahora, la dirección deportiva del primer equipo y del Barça Atlètic irán de la misma mano, de la de Deco bajo la consonancia de Hansi Flick, con el que mantiene una estrecha relación desde su llegada. Deco toma galones, crece dentro del organigrama culé. Él y su equipo extienden así su alcance y sus decisiones, que no se limitarán a labores exclusivas del primer equipo y tendrán ahora el poder de decidir quién llega y quién se va en el filial blaugrana.

«En el ámbito deportivo, la Junta también ha ratificado el proyecto de unificación de la estructura del Barça Atlètic con la del primer equipo, con el objetivo de lograr una gestión más ágil, eficiente y coordinada desde los puntos de vista deportivo, económico y operativo», informó el FC Barcelona en un extenso comunicado tras su última junta directiva, donde informaron de diferentes apuntes.

La unificación de la secretaría técnica del primer equipo y el filial permitirá a Deco, además de ganar poder y control en esta parcela y en la toma de decisiones, también tener incidencia en la preparación física, todo esto coordinado con un Hansi Flick que impondrá sus criterios técnicos a su homólogo en el Barça Atlètic, Juliano Belletti.

La nueva realidad del Barça permitirá unificar patrones en el terreno deportivo. Las directrices de Hansi Flick serán atendidas tanto en su territorio, el primer equipo, pero ahora también en el filial, extensibles a través de Deco hacia Belletti. Y es que el Barcelona ha estado constantemente buscando perfiles que encajen en el primer equipo, algo notorio en los últimos años con la ascensión de varios canteranos. Eso debe continuar y con este control total de Deco se amplifica.

Se sobreentiende que Juliano Belletti mantendrá su peso en el filial pero contará con muchas directrices claras sobre el estilo de juego, en una conversación constante sobre el modelo y el rumbo con según qué jugadores del filial, así como con el trasvase actual de jugadores entre el primer y segundo equipo. Sin ir más lejos, Flick tiene ahora mismo en pretemporada a 17 jugadores con ficha del filial.

Todos estos movimientos tienen un gran damnificado: José Ramón Alexanco. Éste seguirá por el momento como director del fútbol formativo, tal y como apunta Sport, aunque carece ya de relevancia en el entorno del filial, que recaerá completamente en Deco y su amplio equipo de trabajo, donde se encuentran, entre otros, Bojan Krkićcoo o Joao Amaral.