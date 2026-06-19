Llega el viernes y, para muchos madrileños, eso significa que van a vivir de nuevo otra jornada más de coche, mientras que para otros quizás signifique tenerlo a punto para el fin de semana. Así que mientras unos recorren pocos kilómetros para ir a trabajar, también es posible que estés entre quienes ya empiezan para aprovechar y llenan el depósito antes del fin de semana. Sea cual sea el caso, mirar cuánto cuesta la gasolina se ha convertido en una rutina casi tan habitual como consultar el tiempo de modo que te queremos mostrar ahora, el precio de la gasolina hoy 19 de junio, mostrando además cuáles son las gasolineras más baratas de Madrid.

La diferencia entre una estación de servicio y otra puede parecer pequeña cuando se observa el precio por litro, pero lo cierto es que si lo piensas, a final del mes el gasto cambia bastante dependiendo de dónde se reposte. Por eso son muchos los conductores que revisan los precios antes de parar en el primer surtidor que encuentran por el camino y que además, lo hacen a diario. Para facilitar esa búsqueda existen herramientas que permiten comprobar las tarifas actualizadas de las gasolineras de toda la Comunidad de Madrid. De este modo, y con los datos comunicados por las propias estaciones de servicio, es posible saber cuáles ofrecen hoy los precios más bajos tanto para gasolina como para diésel.

Precio de la gasolina hoy 19 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de los datos facilitados por el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, estas son las estaciones de servicio y gasolinera donde se pueden encontrar los precios más bajos para gasolina y diésel durante la jornada de hoy viernes en la Comunidad de Madrid y alrededores.

Gasolina 95

Petroprix , Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. Precio: 1,339 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, s/n. Precio: 1,339 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, s/n. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1,339 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1,339 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1,339 €/l. Área117 , Madrid. Carretera N-III km 11,8. Precio: 1,339 €/l.

, Madrid. Carretera N-III km 11,8. Precio: 1,339 €/l. Área 117 , Madrid. Avenida Democracia, 15. Precio: 1,339 €/l.

, Madrid. Avenida Democracia, 15. Precio: 1,339 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid. Calle Carretilla, 36. Precio: 1,339 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid. Calle Carretilla, 36. Precio: 1,339 €/l. Área 117 – Valcarce , Torrejón de Ardoz. Avenida Ronda Sur, 4. Precio: 1,339 €/l.

, Torrejón de Ardoz. Avenida Ronda Sur, 4. Precio: 1,339 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid. Calle de la Fundición, 125. Precio: 1,339 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid. Calle de la Fundición, 125. Precio: 1,339 €/l. Petroprix , Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1,342 €/l.

, Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1,342 €/l. Alcampo , Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1,343 €/l.

, Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1,343 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1,349 €/l.

, Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1,349 €/l. CAB , Rivas-Vaciamadrid. Calle Turbina, 2. Precio: 1,349 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid. Calle Turbina, 2. Precio: 1,349 €/l. Plenergy , El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,349 €/l.

, El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,349 €/l. Ballenoil , Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: 1,349 €/l.

, Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: 1,349 €/l. Meroil , Becerril de la Sierra. Carretera M-623 km 1,5. Precio: 1,352 €/l.

, Becerril de la Sierra. Carretera M-623 km 1,5. Precio: 1,352 €/l. Plenergy , Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,355 €/l.

, Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,355 €/l. Alcampo , Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,359 €/l.

, Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,359 €/l. Gasolinera Torrejón , Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1,359 €/l.

, Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil , Alcalá de Henares. Carretera M-300 km 26,9. Precio: 1,359 €/l.

, Alcalá de Henares. Carretera M-300 km 26,9. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil , Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 225. Precio: 1,359 €/l.

, Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 225. Precio: 1,359 €/l. Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada. C.C. Loranca. Precio: 1,359 €/l.

, Fuenlabrada. C.C. Loranca. Precio: 1,359 €/l. Beroil , Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,359 €/l.

, Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil , Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,359 €/l.

, Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,359 €/l. Lavaplus, Base Aérea. Carretera de la Base km s/n. Precio: 1,359 €/l.

Gasolina 98

Alcampo , Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1,449 €/l.

, Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1,449 €/l. Alcampo , Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,469 €/l.

, Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,469 €/l. Alcampo , Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,469 €/l.

, Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,469 €/l. BP San Peter 365 , Madrid. A-3 km 11,200. Precio: 1,479 €/l.

, Madrid. A-3 km 11,200. Precio: 1,479 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa. Precio: 1,489 €/l.

, Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa. Precio: 1,489 €/l. Galp , Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: 1,519 €/l.

, Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: 1,519 €/l. BP La Gavia 365 , Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,519 €/l.

, Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,519 €/l. Shell , Madrid. Carrera Valencia km 14,800. Precio: 1,529 €/l.

, Madrid. Carrera Valencia km 14,800. Precio: 1,529 €/l. Shell , Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. Precio: 1,529 €/l.

, Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. Precio: 1,529 €/l. Alcampo , Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,544 €/l.

, Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,544 €/l. Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada. C.C. Loranca. Precio: 1,544 €/l.

, Fuenlabrada. C.C. Loranca. Precio: 1,544 €/l. BP Dualez 365 , El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. Precio: 1,549 €/l.

, El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. Precio: 1,549 €/l. E.Leclerc , Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,549 €/l.

, Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,549 €/l. Galp , Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1,554 €/l.

, Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1,554 €/l. Galp , Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina C/ Ávila. Precio: 1,559 €/l.

, Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina C/ Ávila. Precio: 1,559 €/l. BP Río Corvo 365 , Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II km 26. Precio: 1,559 €/l.

, Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II km 26. Precio: 1,559 €/l. Alcampo , Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, C/ Tejera, 2. Precio: 1,559 €/l.

, Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, C/ Tejera, 2. Precio: 1,559 €/l. Confor Auto , Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1,559 €/l.

, Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1,559 €/l. Repsol Área Europa 365 , Ciempozuelos. N-IV km 33. Precio: 1,569 €/l.

, Ciempozuelos. N-IV km 33. Precio: 1,569 €/l. Cepsa Ciudad del Automóvil 365 , Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1,569 €/l.

, Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1,569 €/l. Shell , Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1,569 €/l.

, Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1,569 €/l. Carrefour , Alcobendas. A-1 km 14,500. Precio: 1,579 €/l.

, Alcobendas. A-1 km 14,500. Precio: 1,579 €/l. Shell , Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. Precio: 1,579 €/l.

, Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. Precio: 1,579 €/l. Shell Ricardo Tormo 365 , Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1,579 €/l.

, Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1,579 €/l. Confort Auto, La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1,581 €/l.

Diésel

Petroprix , Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1,386 €/l.

, Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1,386 €/l. Meroil , Becerril de la Sierra. Carretera M-623 km 1,5. Precio: 1,396 €/l.

, Becerril de la Sierra. Carretera M-623 km 1,5. Precio: 1,396 €/l. Ballenoil , Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: 1,399 €/l.

, Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: 1,399 €/l. Esteba Rivas , Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1,407 €/l.

, Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1,407 €/l. Plenergy , El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,409 €/l.

, El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,409 €/l. Ballenoil , Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,419 €/l.

, Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,419 €/l. Petrol Móstoles , Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1,419 €/l.

, Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1,419 €/l. Lavaplus , Base Aérea. Carretera de la Base km s/n. Precio: 1,419 €/l.

, Base Aérea. Carretera de la Base km s/n. Precio: 1,419 €/l. Plenergy , Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 20. Precio: 1,419 €/l.

, Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 20. Precio: 1,419 €/l. Petroprix , Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 57. Precio: 1,419 €/l.

, Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 57. Precio: 1,419 €/l. Ballenoil , Collado Villalba. Calle Azuela, 73. Precio: 1,419 €/l.

, Collado Villalba. Calle Azuela, 73. Precio: 1,419 €/l. Plenergy , Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1,419 €/l.

, Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1,419 €/l. Reques – T9 , Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: 1,419 €/l.

, Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: 1,419 €/l. Plenergy , Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. Precio: 1,419 €/l.

, Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. Precio: 1,419 €/l. Plenergy , Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1,419 €/l.

, Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1,419 €/l. Plenergy , Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas km 267. Precio: 1,437 €/l.

, Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas km 267. Precio: 1,437 €/l. Plenergy , Madrid. Camino de las Hormigueras, 177. Precio: 1,437 €/l.

, Madrid. Camino de las Hormigueras, 177. Precio: 1,437 €/l. Plenergy , Madrid. Avenida del Mayorazgo, s/n. Precio: 1,437 €/l.

, Madrid. Avenida del Mayorazgo, s/n. Precio: 1,437 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa. Precio: 1,439 €/l.

, Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa. Precio: 1,439 €/l. Confort Auto , La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1,439 €/l.

, La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1,439 €/l. Oil+ , Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1,439 €/l.

, Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1,439 €/l. Gasexpress , Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. Precio: 1,439 €/l.

, Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. Precio: 1,439 €/l. Ballenoil , Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1,439 €/l.

, Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1,439 €/l. Ballenoil , Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. Precio: 1,439 €/l.

, Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. Precio: 1,439 €/l. Petroprix, Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1,439 €/l.

Cómo dar con las gasolineras más baratas con el mapa de Geoportal

Los precios que aparecen en los listados que acabamos de ver arriba, se corresponden con la información disponible en el momento de la consulta, aunque pueden cambiar a lo largo del día. Por este motivo, si vas a repostar más tarde o quieres comprobar otra zona distinta de Madrid, siempre puedes realizar una búsqueda específica para el municipio que te interese. Para ello, te recomendamos entrar en la web del Geoportal, que además de mostrar los precios permite localizar cada estación sobre un mapa como el que vemos a continuación y comparar rápidamente las opciones que hay cerca. Es una forma sencilla de comprobar si merece la pena desviarse unos minutos o si la gasolinera más próxima ya ofrece un precio competitivo para llenar el depósito.