Quién es Pepe da Rosa Jr., el sustituto de Juan y Medio en Canal Sur: su pareja y su vida personal

Cada vez que Juan y Medio se ausenta de La Tarde, aquí y ahora, es Pepe da Rosa Jr. —no confundir con su padre, fallecido hace décadas, que también fue un mito en el mundo del espectáculo— el que acude a cubrir su hueco. El comunicador sevillano, uno de los rostros más queridos de la televisión y la radio andaluza, se ha convertido en el sustituto habitual del presentador en sus vacaciones o ausencias puntuales. Suele sentarse en el plató cuando Juan falta por sus días de vacaciones o compromisos profesionales, siendo el copresentador junto a Eva Ruiz, la otra veterana del programa. Forma junto a la cantante Roko el equipo de ‘guardia’ de La tarde aquí y ahora, ya que ella es la que se encarga de cubrir las bajas de Eva.

Pepe es hijo del histórico humorista Pepe da Rosa, nacido en Buenos Aires en 1931 y fallecido en Sevilla en 1986, muy popular en la década de los 70 gracias a sus imitaciones, entre ellas un recordado rap aflamencado sobre el personaje de JR en la serie Dallas, un éxito de la década de los 80. Curiosamente, el hijo debutó como humorista el mismo año de la muerte de su padre, el 12 de octubre de 1986, en una fiesta de inauguración de una empresa vinculada a la Expo de Sevilla de 1992, compartiendo cartel con José Manuel Soto.

Casi cuatro décadas entre la radio y la televisión andaluza

Desde 1996, Pepe da Rosa ha desarrollado una amplísima carrera como presentador y director de programas regionales y locales, trabajando tanto para Canal Sur como para Onda Giralda TV, con espacios como El Pelotazo, Vaya Punto.com o Esto sí que es Rosa. En radio ha pasado por emisoras como la Cadena SER, la Cope, Antena 3 Radio y Radio Nacional de España, siempre explotando sus dos grandes pasiones: el humor y el deporte. En 2017 se unió al programa Aquí estamos junto a Rafa Cremades en Canal Sur, consolidándose como uno de los comunicadores más queridos de la región.

En los últimos años es el presentador titular de Gente de Andalucía, espacio que repasa en las mañanas de los sábados y domingos las costumbres, fiestas y los pueblos de toda Andalucía. El espacio radiofónico ha conseguido sumar 80.000 oyentes en el segundo EGM (Estudio General de Medios) del año 2026, siendo uno de los tres más escuchados de la radio autonómica andaluza.

Su paso por ‘Supervivientes en 2006’

Más allá de Andalucía, Pepe da Rosa también probó suerte en la televisión nacional. En el año 2006, Telecinco lo fichó para participar en la primera edición de Supervivientes que emitía la cadena, tras el cambio de formato desde Antena 3 —donde era conocido como La selva de los famosos o Aventura en África—. El sevillano fue el cuarto expulsado de aquella edición, recordada por la victoria final de Carmen Russo.

¿Quién es la pareja de Pepe da Rosa?

En el terreno personal, Pepe da Rosa Jr. estuvo casado con Eva Martín, con quien tiene dos hijas y un hijo, y con quien además fue socio en negocios de restauración y hostelería en Sevilla. Tras su ruptura con una empresaria llamada Beatriz en 2023, la revista Semana reveló que el comunicador rehízo su vida junto a Verónica, una modelo con la que comparte, según sus propias palabras, la misma pasión por el mundo de la comunicación, aunque ambos son muy discretos y no comparten imágenes juntos en redes sociales.

El sustituto de confianza de Juan y Medio

Su amplia experiencia y su buena sintonía con el público andaluz explican por qué el presentador decide dejar en sus manos el programa cada vez que necesita ausentarse de La Tarde, aquí y ahora, uno de los programas más fuertes y estables de la parrilla de tarde de la televisión autonómica.