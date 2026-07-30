Última hora sobre el estado de salud de Anita Williams: «Ya han encontrado lo que tengo»

No es ningún secreto que, en los últimos meses, Anita Williams ha vivido momentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares, pero también ha atravesado varios problemas de salud. Hasta tal punto que, en más de una ocasión, ha tenido que visitar al médico e, incluso, permanecer ingresada en el hospital para hacerse diversas pruebas. Y todo para tratar de dar con el diagnóstico de su dolencia. La que fuese participante de La isla de las tentaciones junto a Montoya no ha tenido reparos a la hora de tirar de sinceridad para comunicar a sus seguidores las últimas novedades sobre este largo y complejo proceso.

Es evidente que, en más de una ocasión, Anita Williams ha actualizado sus diagnósticos a través de redes sociales, y todo para tratar de mantener informados a todos aquellos que siguen sus pasos. Recientemente, la también ex concursante de Supervivientes ha concedido unas palabras a los compañeros de Europa Press que le esperaban a la salida de un centro médico de Barcelona. Tras preguntarle cómo se encuentra, ella no tardó en responder: «Ya por fin al menos me han encontrado lo que tengo», reconoció, haciendo referencia a las piedras en la vesícula que le han encontrado. Y añadió: «Tengo que venir el martes a ver qué me dicen».

A pesar de mostrarse profundamente feliz porque ya le han dado un diagnóstico, lo cierto es que no puede evitar sentirse también muy agotada por el largo proceso al que se ha enfrentado. «No puedo más. Quien esté moviendo los hilos de mi vida, que pare ya», bromeó, tratando de sacar ese sentido del humor que tanto le caracteriza a pesar de las circunstancias.

Lejos de que todo quede ahí, la catalana no tuvo reparos a la hora de responder a otras tantas preguntas ante las cámaras de Europa Press. Entre ellas, si mantiene algún tipo de relación con Montoya, su ex pareja y con quien participó en La isla de las tentaciones y coincidió en Supervivientes.

«Le deseo lo mejor del mundo», comenzó diciendo Anita Williams. Y añadió: «No hemos tenido contacto desde el año pasado y así será. No quiero saber nada, pero le deseo lo mejor siempre. No soy mala persona», aseguró. Por si fuera poco, la catalana no dudó en aprovechar la ocasión para zanjar todos los rumores que han surgido sobre una supuesta relación con José, el jamonero de la boda de Marieta y Suso.

«No tengo novio. Lo único que quiero es centrarme en mí», comenzó explicando. Lejos de que todo quede ahí, quiso dar un dato más al respecto: «Nos estamos conociendo, pero amigos y ya está. El amor de mi vida es mi hijo y siempre será él», aclaró. Es más que evidente que, actualmente, está centrada tanto en su pequeño como en el terreno profesional.

Y es que, a pesar de este complicado bache de salud, Anita Williams está viviendo uno de los mejores momentos en todos los aspectos. No solamente está consiguiendo más alcance en redes sociales, sino que ha llegado a trabajar en varios programas como colaboradora de televisión.