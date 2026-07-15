Anita Williams, hospitalizada de urgencia por un fuerte dolor abdominal: «No puedo ni andar del dolor»

No es ningún secreto que Anita Williams, desde que saltó a la fama por su paso por El Conquistador del Caribe y especialmente La isla de las tentaciones, donde participó con Montoya, no ha dejado de trabajar en televisión y en redes sociales. De hecho, gracias a la enorme relevancia que adquirió en el reality que se graba en República Dominicana, tuvo la oportunidad de poner rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras para participar en Supervivientes. Recientemente, Anita Williams ha sido noticia por algo que nada tiene que ver con el terreno profesional, sino por el ámbito personal. Y es que ha hecho saber a sus seguidores que ha tenido que acudir de urgencia al hospital como consecuencia de un intenso dolor abdominal que lleva arrastrando desde hace meses. Una dolencia que, en los últimos días, se ha agravado considerablemente.

A través de sus redes sociales, la catalana explicó que los médicos le han hecho diversas pruebas después de que ese dolor abdominal aumentase hasta tal punto de impedirle hacer una vida completamente normal. «Me están haciendo pruebas otra vez porque llevo tres días que no puedo ni andar del dolor. Me levanto por las noches y llevo así ya casi un año, que viene y se va el dolor. No puedo estar así tomando medicamentos para tapar lo que me duele», hizo saber a sus seguidores. Lejos de que todo quede ahí, Anita Williams detalló en qué lugar se sitúa este dolor y, sobre todo, cómo hace para tratar de calmarlo de alguna forma. «Es arriba, a la derecha del abdomen, se me hincha y solo se me calma con calor o cuando me pongo en una postura concreta o me aprieto. Y luego, cuando como, depende de lo que coma, me duele mil veces más», comentó.

Es por eso que la ex participante de La isla de las tentaciones y Supervivientes ha estado desaparecida de redes sociales en los últimos días. Algo que no es para nada habitual en ella, puesto que realiza publicaciones con cierta asiduidad: «No estoy subiendo nada a historias porque mi vida estos tres días ha sido hospital y cama», confesó.

Poco después, al ser consciente de que había hecho saltar todas las alarmas por su confesión, la propia Anita Williams reapareció para dar a conocer el diagnóstico que le habían dado los médicos: sufre un cálculo biliar, consecuencia de pequeñas piedras que pasan de la vesícula al hígado: «Me darán medicación a ver si sale sola y, si no, volveré para sacarlo».

Así pues, parece que, por el momento, la catalana no tendrá que someterse a ninguna intervención quirúrgica, puesto que las medicinas que le han recetado son, precisamente, para tratar de evitar la operación. Eso sí, dadas las circunstancias, los doctores estarán muy pendientes de la evolución del tratamiento, a ver si, con suerte, el problema se resuelve sin necesidad de pasar por el quirófano. Al fin y al cabo, esa sería el último recurso para tratar de solucionar este asunto y hacerlo de una vez por todas.