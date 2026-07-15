Dos encapuchados intentan robar en la casa de Lamine Yamal tras el partido entre España y Francia

Dos ladrones intentaron robar en la casa de Lamine Yamal, ubicada en Esplugas de Llobregat, durante la madrugada de este miércoles. Uno de los vigilantes detectó a través del sistema de videovigilancia la presencia de dos individuos encapuchados que habían logrado subirse a uno de los muros perimetrales de la vivienda. En ese momento, el jugador se encontraba concentrado con la Selección Española tras imponerse a Francia en la semifinal del Mundial 2026.

Al percatarse de que habían sido descubiertos, los sospechosos desistieron de su intento de acceder al interior de la finca. Ambos bajaron rápidamente del muro y huyeron del lugar antes de que pudieran ser interceptados.

Tras el incidente, el personal de seguridad dio aviso a los Mossos d’Esquadra, que activaron el protocolo correspondiente. La investigación ha quedado en manos de la División de Investigación Criminal (DIC), que trata de identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la vivienda podrían resultar determinantes para la investigación. Tal y como ha adelantado La Vanguardia, en ellas se observa a los dos sospechosos con el rostro cubierto mediante pasamontañas. Uno de ellos vestía completamente de negro, mientras que el otro llevaba ropa de color gris, lo que ha permitido obtener una primera descripción de los presuntos autores.

España celebra el pase a la final

La Selección Española ya está a un solo paso de conquistar el segundo Mundial de su historia y la felicidad era imposible de esconder tras el pitido final en Dallas. Después de firmar una exhibición para derrotar a Francia (2-0), los futbolistas de Luis de la Fuente trasladaron la fiesta al vestuario, donde la euforia se desató entre abrazos, bailes y cánticos que reflejan el extraordinario ambiente que reina en una concentración que ya supera los 45 días de convivencia. Una imagen que explica buena parte del éxito de un equipo que ha convertido el grupo en su mayor fortaleza.

La clasificación llegó tras una actuación para el recuerdo. España anuló por completo a la Francia de Kylian Mbappé con un ejercicio de autoridad de principio a fin. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro premiaron un partido sobresaliente de un equipo que volvió a dominar el centro del campo con Rodri y Fabián Ruiz al mando y que apenas concedió ocasiones a una de las mejores selecciones del planeta. Fue una semifinal de Mundial jugada con la personalidad de un campeón.