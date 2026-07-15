El divertido momento en ‘La ruleta de la suerte’: Laura Moure destapa una letra con su barriga de embarazada

El pasado martes 14 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo programa de La ruleta de la suerte, presentado por Jorge Fernández y Laura Moure. En un momento dado de esta entrega, el concursante del atril amarillo no dudó un solo segundo en aprovechar la mala suerte de sus compañeras para tratar de conseguir dinero. En su primera tirada, cayó en el gajo ‘Vacaciones’, un habitual en las ediciones de verano. De esta forma, había un 50 % de posibilidades de que este gajo fuese bueno y, por suerte para él, lo fue. Tanto es así que llegó a sumar hasta 500 euros a su marcador. Pero no todo queda ahí, puesto que decidió aprovechar la ocasión para utilizar el gajo de ‘Todas las vocales’. Fue entonces cuando Laura Moure y su embarazo se convirtieron en protagonistas.

Y todo porque, cuando la presentadora de La ruleta se dispuso a destapar todas y cada una de las vocales, hubo una que se resistió a darse la vuelta. Laura Moure lo intentó de todas las maneras posibles, incluyendo la mano y hasta la pierna. Lo que nadie esperaba es que iba a utilizar su barriga para tratar de destapar esa vocal. ¡Justo en ese instante consiguió su cometido! Como no podía ser de otra manera, Jorge Fernández no tardó en pronunciarse respecto a esta curiosa y sorprendente anécdota: «¡Ha sido Zoe!», exclamó, refiriéndose a la hija de su compañera. Fue entonces cuando la presentadora aprovechó ese tono humorístico de su compañero para ir mucho más allá: «Si queréis las damos así todas ahora», comentó.

Poco después, el concursante de La ruleta de la suerte que participaba en el atril amarillo logró anotar nada más y nada menos que 875 euros. Por lo tanto, no tuvo dudas a la hora de resolver. «El bote no lo tienes mal del todo», le hizo saber Jorge Fernández. A pesar de todo, el participante no quiso arriesgarse, y todo después de la mala suerte que estaba teniendo con las tiradas durante toda la entrega.

Laura Moure, en la recta final de su embarazo

Fue en marzo cuando, a través de sus redes sociales, anunció que estaba encinta: «¡Ya sé que muchos os habéis dado cuenta ya! ¡Sí! ¡Estoy embarazada! No lo había comunicado antes porque, como sabéis, existe un tiempo de prudencia… ¡¡¡Necesitaba estar segura de que todo iba a ir bien!!!».

Lejos de que todo quede ahí, quiso compartir tanto el sexo del bebé como el nombre que ella y su pareja habían escogido: «¡¡No podemos estar más felices!! Os presento a la pequeña Zoe. ¡¡Está creciendo de maravilla!!». Por si fuera poco, la presentadora de La ruleta de la suerte anunció cuándo dará a luz, y es en agosto. Así pues, aprovechará el parón de verano del programa para dar la bienvenida a su pequeña que, aunque todavía no ha nacido, ya ha destapado una letra en un panel del programa como hace diariamente su madre. ¡Ya queda menos para la llegada al mundo de la pequeña Zoe!