Desde Aitana a Antonio Banderas: los famosos reaccionan al pase de España a la final del Mundial

El pasado martes 14 de julio, España enloqueció por completo ante la genialidad que realizó la Selección Española de Fútbol en el estadio de Dallas, al firmar un brillante encuentro contra Francia, una de las favoritas para ganar el Mundial. Los de De la Fuente hicieron un trabajo verdaderamente excepcional para colarse en la Gran Final, y hacerlo por la Puerta Grande y con todos los honores. Como no podía ser de otra manera, todo el país enloqueció, puesto que, por primera vez en 16 años, España vuelve a estar en la final de un Mundial. Recordemos que la última vez que lo hicimos fue en 2010 y, en esa ocasión, nos llevamos la victoria. Esto provoca que, inevitablemente, los seguidores de esta Selección empiecen a ilusionarse ante la posibilidad de hacerse con la segunda estrella.

Como era de esperar, son muchos los rostros conocidos que, como el resto de españoles, han celebrado la victoria de los nuestros frente a Francia. Un claro ejemplo lo encontramos en Aitana, que no tuvo reparos a la hora de publicar un vídeo en sus redes sociales en el que aparece pintándose los colores de la bandera. Es un hecho que la catalana está muy inmersa en todos y cada uno de los partidos de La Roja. Tanto es así que, en los cuartos de final, celebró la victoria ante Bélgica en pleno concierto. Es más, en su cuenta de X (antes conocido como Twitter), Aitana publicó que Rosalía debía cantar en la final para apoyar a La Roja: «Necesito que Rosalía vaya a Nueva York el domingo a cantar. Es que van artistas increíbles, de verdad que ella tiene que estar allí representándoooooooobfffffff. Vaya día el domingo, vaya día».

Tamara Falcó e Íñigo Onieva no dudaron un solo segundo en mostrar una camiseta casera para seguir este encuentro, donde se podía leer el siguiente mensaje: «España je t’aime». Tras la victoria, compartió una imagen donde mostraba la euforia que sintió tras conocer el pase de la Selección a la final: «VAMOSSSS», escribió la hija de Isabel Preysler. Alejandro Sanz, por su parte, disfrutó del partido con su pareja, Stephanie Cayo, y sus hijos, Dylan y Alma. Tras la victoria de España, compartió una reflexión de lo más aplaudida: «No es ganar, es la manera de ganar». Los actores Penélope Cruz y Javier Bardem disfrutaron del partido desde el propio estadio, mientras que Nicole Wallace también estuvo presente en Dallas: «VAMOOOOOOOSS MADRE MÍA SOY TAN ESPAÑOLA!», escribió, tras el pase a la final de La Roja.

Antonio Banderas tiró de emotividad a la hora de dedicar unas preciosas palabras a los artífices de este hito: «Qué maravilloso ejemplo el entender a través de este deporte las positivas ventajas del juego en equipo, del impulso que representa el sentirse unidos, del poder que otorga la fe en tus posibilidades. Qué maravilla. Qué bonita lección se esconde tras este partido y el comportamiento de nuestros jugadores».

Lejos de que todo quede ahí, el reconocido actor malagueño no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Espero la final con la sonrisa serena de quien se siente orgulloso de ser lo que es y de sentir que no estoy solo. ¡Enhorabuena, España!». En cuanto a Jesús Calleja, confesó haber visto el partido en el extranjero y rodeado de franceses: «A la final. Me ha pillado en Noruega y en la única TV donde se emitía el partido. Todos eran de Francia, así que contenida, pero bien celebrada».

Alejandra Gere, mujer de Richard Gere, también quiso mostrar públicamente su felicidad por el pase a la final: «¡Felicidades, España! Ya estamos en la final. Hoy ganan la ilusión, el esfuerzo compartido y esa maravillosa capacidad que tiene el deporte para recordarnos que, durante unos minutos, todos sentimos lo mismo. ¡Qué alegría ver a España en la final!».