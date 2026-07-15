Toñi Moreno, obligada a parar los pies a un invitado: «Te vas a morir sin familia»

Toñi Moreno ha protagonizado un nuevo momento de tensión en El verano de hoy en día, el matinal de Canal Sur, al cortar en directo la conexión con un padre enfrentado a su hija por un conflicto de vivienda. En muchos momentos hemos podido ver, por desgracia, casos de inquiokupación, pero el que han sufrido Manolo y María es especialmente sangrante, puesto que es su hija la okupa que les ha tenido durante cinco años amenazados. El programa ha contado el pésimo estado en el que la hija ha dejado la casa, llevándose hasta el cableado y los azulejos de la cocina. Pese a que la historia es de terror, la presentadora gaditana no pudo contener su indignación ante el tono del hombre y decidió poner fin a la entrevista lanzándole un dardo al protagonista.

En la mesa del programa de Canal Sur se comenzaba a ver con estupor e indignación que la hija ha dejado daños que han obligado a su padre a pedir un crédito de 30.000 euros para poder arreglar los desperfectos y poder dejar la casa de nuevo en condiciones. El miedo y la vergüenza han provocado que los afectados no hayan querido ni dar la cara ante las cámaras, hablando de espaldas a los espectadores para guardar su identidad. Lo hace porque una persona, que no es su propia hija, le ha amenazado por redes sociales con quemar la casa en cuanto recuperasen la propiedad.

Lo complicado de este caso es que en la vivienda han vivido durante años la ex pareja de Manuel y sus hijos de aquella relación. La casa es propiedad de Manuel, que la recibió en herencia de su madre, por lo que nunca fue una propiedad del matrimonio, pero un juez determinó que su ex y sus hijos podrían vivir en ella hasta que llegasen a la mayoría de edad. Hace cinco años el padre comenzó su lucha para recuperar la casa, hasta que en 2026 ha podido recibirla en un estado lamentable.

Su hija, que actualmente tiene 28 años, ha estado viviendo en ella gracias a que en ella vivía el nieto de Manuel, por lo que volvía a haber un menor en la vivienda. Esta lucha ha llevado al afectado a criticar al Gobierno de Pedro Sánchez y la coalición de partidos que le mantienen en el poder. Durante todo este tiempo, Manolo ha tenido que vivir de alquiler en una casa junto a su nueva pareja.

«¿Cómo se llega a esto?»

El afectado no ha dudado en hacer público que su hija cobra hasta «1.800 euros de ingreso mínimo vital», asegurando que es «por tener cuatro hijos» y una «denuncia falsa por malos tratos», cuando desde el plató dudaban de este dato. Desde ese momento, el padre comenzó a hablar de su propia hija como «esa señora», algo que le ha dolido a Toñi, que en todo momento buscaba protagonizar un momento viral en el que recuperar la relación familiar, aunque en este caso no le ha salido bien.

El punto de no retorno llegó cuando el padre, identificado como Manuel, zanjó su postura asegurando que solo quería que le dejaran vivir tranquilo a él y a su mujer, y a continuación comenzó a hablar sobre la okupación en España. Fue entonces cuando Toñi Moreno lo frenó en seco con una exclamación que resumía todo lo que estaba pensando: «Uy, ¡cuánto odio!».

La sentencia de Toñi Moreno: «Te vas a morir con la razón y sin familia ni nietos»

A partir de ahí, la entrevista ya no tuvo salvación posible. Toñi Moreno cortó la conexión con el padre, recriminándole que hablase de denuncias o de sus posibles adicciones, y lo despidió con una sentencia que se ha viralizado rápidamente: «Mira, Manuel, ¿sabes lo que te digo? Con el corazón en la mano: la Justicia te puede dar la razón, pero te vas a morir con la razón. Adiós». Cuando el hombre ya no estaba en antena, la presentadora remató su reflexión: «Te vas a morir con la razón y sin familia ni nietos».

Pese a la contundencia del corte, la propia presentadora quiso dejar claro que no cuestionaba el fondo jurídico del caso: «Tiene todo el derecho a decir que esa propiedad es suya, y la hija a decir que la ha dejado en la calle con sus hijos». Es decir, Toñi Moreno reconoció la razón legal del padre en la misma frase en la que le retiraba cualquier otro tipo de legitimidad ante la audiencia.

Carmen, la hija okupa, entra en directo

Toñi Moreno trató de poner de acuerdo a padre e hija, pero fue imposible. Carmen asegura que fue su propia abuela, la dueña del piso okupado, la que le invitó a vivir en esa vivienda mientras su padre «estaba en la cárcel». La acusada sí que ha reconocido que «no ha estado bien» dejar la vivienda en tan mal estado, pero no ha dudado en cargar contra su padre, asegurando que ha «trabajado para él desde los 13 años porque estaba en la cárcel», pero que después lo único que quería era «verme en la calle». Además, alega que se quedó durante años como okupa porque nadie en el pueblo de Vélez Málaga le alquilaba un piso en su situación y con hijos a su cargo.

No es la primera vez que Toñi corta así a un invitado

Quienes siguen habitualmente a Toñi Moreno saben que este tipo de intervenciones no es un arrebato aislado, ya que es algo habitual cuando habla de este tipo de sucesos y trifulcas entre familiares y vecinos. Este conflicto no ha podido solucionarlo y se ha quedado sin su momento viral.