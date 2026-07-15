Alineación de Argentina hoy contra Inglaterra en el partido de semifinal del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias). La Albiceleste prepara un partido que siempre es especial, teniendo en cuenta incluso la propia historia del país. Lionel Scaloni tiene que decir el once inicial del encuentro tras sufrir notablemente en todas las eliminatorias previas.

En portería las sorpresas parecen algo imposible. El entrenador confía plenamente en el Dibu Martínez, que ya fue clave en el Mundial de 2022. El guardameta del Aston Villa ha recibido cinco goles en los últimos tres partidos. En estas semifinales no lo tendrá nada fácil frente a un Harry Kane y un Jude Bellingham que llegan en plena forma.

La defensa también tendrá que aportar su granito de arena. Para ello, Scaloni tiene una pareja de centrales muy sólida, formada por Lisandro Martínez y el Cuti Romero. En los laterales tampoco se esperan sorpresas, Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina son los candidatos principales.

El centro del campo de La Albiceleste será clave para dominar a Inglaterra. En ese sentido, el entrenador no debería tener muchas dudas, ya que ha contado en todo momento con Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister.

El ataque de argentina se muestra inamovible. Leo Messi y Julián Álvarez se encargarán de exigir al máximo la portería de Jordan Pickford. El ex del FC Barcelona llega a las semifinales como el máximo anotador del Mundial, empatado a ocho goles con Kylian Mbappé.

Alineación probable de Argentina

Esta es la alineación esperada de Argentina para medirse a Inglaterra en la segunda semifinal de este Mundial 2026: Emiliano Dibu Martínez, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lionel Messi.

Los de Luis de la Fuente están muy pendientes del partido para conocer quién será su rival en la gran final. El último partido de la competición se disputará este domingo 19 de julio a las 21:00. España buscará su segunda estrella frente al ganador de este duelo.