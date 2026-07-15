Inglaterra – Argentina: dónde ver el partido de semifinales del Mundial 2026 en directo online y por TV en vivo

El Estadio de Atlanta se despide de esta Copa del Mundo 2026 con uno de los mejores partidos posible: Inglaterra – Argentina. Los Three Lions y la albiceleste se enfrentan en las semifinales de este Mundial 2026 y sólo uno de ellos podrá avanzar a la gran final del próximo domingo, por lo que sobre el terreno de juego se tiene que ver un choque muy emocionante en el que puede ocurrir de todo. A continuación te explicamos el horario y el canal de televisión para ver en directo este duelo.

A qué hora juega Argentina hoy contra Inglaterra

Las selecciones de Inglaterra y la de Argentina se tienen que ver las caras en el partido que corresponde a las semifinales del Mundial 2026. Este choque tiene mucha historia detrás, por lo que el Estadio de Atlanta va a ser testigo de un choque increíble en el que Leo Messi intentará llevar a los suyos a una nueva final de la Copa del Mundo a la vez que Jude Bellingham y Harry Kane lucharán porque sean los británicos los que avancen de ronda. La FIFA programó este vibrante duelo para este miércoles 15 de julio en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Inglaterra vs Argentina del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que tienen derechos televisivos sobre esta emocionante Copa del Mundo son Dazn y RTVE, por lo que son ellos los únicos que pueden emitir en exclusiva en nuestro país los encuentros. Este Inglaterra – Argentina correspondiente a las semifinales del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn, mientras que también se verá gratis en abierto por La1. Estos dos medios también ofrecen sus aplicaciones para todo aquel que quiera disfrutar en streaming y en vivo online de todo lo que suceda en el Estadio de Atlanta.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a disponer de la mejor información sobre todo lo que suceda en estos últimos días de la Copa del Mundo. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Inglaterra – Argentina de las semifinales del Mundial 2026. Cuando se escuche el pitido en el Estadio de Atlanta publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en suelo estadounidense.

Dónde escuchar por radio en directo el Inglaterra – Argentina del Mundial 2026

Todos aquellos hinchas que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de las semifinales de la Copa del Mundo van a poder escuchar gratis por la radio lo que ocurra en el Estadio de Atlanta. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Inglaterra – Argentina para narrar el minuto a minuto en este partidazo del Mundial 2026.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Inglaterra – Argentina?

El Estadio de Atlanta, situado en Georgia, será el escenario donde se va a decidir el último finalista del Mundial 2026, que saldrá de esta semifinal Inglaterra – Argentina. Este campo fue inaugurado en 2017, por lo que es realmente nuevo, y tiene capacidad para acoger a unos 71.000 espectadores, por lo que se espera un lleno absoluto porque la magnitud de este choque es lo que requiere.

La FIFA ha designado a Ismail Elfath para que actúe como árbitro del Inglaterra – Argentina de las semifinales del Mundial 2026. Este colegiado nació en Marruecos, pero es considerado estadounidense. Tiene 44 años, se convirtió en internacional en 2016 y trabaja para la MLS. Será consciente de la dimensión que tiene este choque, por lo que esperamos que la presión no le pese y no tenga una mala noche en el Estadio de Atlanta.