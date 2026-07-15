Los árbitros del Inglaterra – Argentina: quiénes son y quién está en el VAR en el partido de semifinal del Mundial 2026

Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles a las 21:00 horas para decidir quién se enfrentará a España en la final del Mundial. Un partido cargado de mucha tensión por la mezcla de conflicto político y social, pero que estará bajo lupa por el colectivo arbitral que ha designado la FIFA para el partido con nombres ya conocidos para algunos jugadores que estarán esta noche en el césped.

Ismail Elfath será el árbitro principal para el Inglaterra-Argentina. Estadounidense de 44 años y origen marroquí, nació en Casablanca. Luego emigró a Estados Unidos con 18 años y obtuvo la nacionalidad de Estados Unidos en 2000, donde se formó como árbitro profesional. Se trata de un colegiado de mucha experiencia de la CONCACAF y pita habitualmente en la MLS. También ha arbitrado en otras competiciones como el Mundial de Clubes, Copa Oro, Mundial sub-20, Copa América, Juegos Olímpicos y esta Copa del Mundo. Ya estuvo en Qatar 2022 y eso le hizo que confiasen en él para uno de los partidos más importantes del torneo. Su historial refleja un perfil disciplinario muy estricto, con un promedio de más de tres tarjetas amarillas por partido, y aumenta cuanto más importante es el partido.